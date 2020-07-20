Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей. Об этом сообщается на официальном онлайн-портале правовой информации.

Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,3K

Политика Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2 Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Политика Врио главы Хабаровского края представили правительству региона В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. 2,2K

Политика Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста? Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.

Происшествия По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.

Армия и оружие Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая Глава Пентагона Марк Эспер признал, что Россия и Китай являются главными соперниками США на международной арене.

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,9K

Игры К «расчленёнке» Helheim Hassle выпустили демоверсию Helheim Hassle выйдет на Xbox One, PC Nintendo Switch 18 августа, а позже планируется версия для PlayStation 4. Желающие следить за степенью готовности игры могут использовать для этого специальный аккаунт в твиттере.

Происшествия Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали Пожарные ликвидировали открытое горение на территории складского комплекса в городе Видное.

Общество Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии Актер Стивен Сигал, прибывший во вторник в Бурятию, посетил Иволгинский дацан и поклонился нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, сообщает пресс-служба республиканского правительства. 22

Экономика Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение. 31

Политика Абхазия предложила России снять ограничения на границе Как отмечается, президент Абхазии выступил с инициативой снятия ограничений на пересечение государственной границы гражданами Российской Федерации и Абхазии (в том числе – для открытия курортного сезона), основываясь на эпидемиологической обстановке. 5

Технологии В России испытали авиадвигатель, созданный на 3D-принтере Россия впервые провела успешное летное испытание авиационного двигателя, изготовленного на 3D-принтере.

Политика По экспорту пшеницы Россия стабильно занимает первое место в мире Общественный деятель и меценат Грант Агасьян рассказал в беседе с ФАН, что Россия по поставкам пшеницы за границу, за последние три года, занимает первое место в мире. 959