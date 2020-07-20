Экономика
МонаВистаПутин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей. Об этом сообщается на официальном онлайн-портале правовой информации.
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Армия и оружие
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело 05:28
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2
Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.
РИА Новости 20:16
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
Политика
Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста?
Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.
Rusvesna.su 21:08
Происшествия
По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго
Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.
Известия 21:32
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер признал, что Россия и Китай являются главными соперниками США на международной арене.
Газета.Ru 19 июля в 06:06
Хоккей
Панарин номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
Советский спорт 13:11
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Игры
К «расчленёнке» Helheim Hassle выпустили демоверсию
Helheim Hassle выйдет на Xbox One, PC Nintendo Switch 18 августа, а позже планируется версия для PlayStation 4. Желающие следить за степенью готовности игры могут использовать для этого специальный аккаунт в твиттере.
Игромания.ру 11:44
Происшествия
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории складского комплекса в городе Видное.
ТАСС 21:15
Общество
Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии
Актер Стивен Сигал, прибывший во вторник в Бурятию, посетил Иволгинский дацан и поклонился нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
РИА Новости 21:44
Путешествия
Отдых в России назвали мучением и объяснили ажиотажный спрос на поездки в Турцию
Объяснение ажиотажному спросу на поездки в Турцию дала туристический консультант Светлана Щипанова в эфире радио «Комсомольская правда».
Lenta.ru 15:43
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A01 Core за 74 доллара
ToDay News Ufa 11:36
Наука
Генетики доказали, что первыми Америку заселили жители Прибайкалья
Чита.Ру вчера в 20:31
Экономика
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу
Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Политика
Абхазия предложила России снять ограничения на границе
Как отмечается, президент Абхазии выступил с инициативой снятия ограничений на пересечение государственной границы гражданами Российской Федерации и Абхазии (в том числе – для открытия курортного сезона), основываясь на эпидемиологической обстановке.
Вести.Ru 18:50
Технологии
В России испытали авиадвигатель, созданный на 3D-принтере
Россия впервые провела успешное летное испытание авиационного двигателя, изготовленного на 3D-принтере.
Мойка78 20:52
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начали продавать на Украине
Tvoe-avto.com 19 июля в 06:20
Футбол
Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com 07:20
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru вчера в 21:00
Политика
По экспорту пшеницы Россия стабильно занимает первое место в мире
Общественный деятель и меценат Грант Агасьян рассказал в беседе с ФАН, что Россия по поставкам пшеницы за границу, за последние три года, занимает первое место в мире.
Русская народная линия 09:09
Общество
В Приморье впервые за месяц количество случаев COVID-19 превысило 100
В Приморье за минувшие сутки было зарегистрировано 104 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель за последний месяц.
Российская газета 21:52
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com 11:40