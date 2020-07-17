Экономика

МонаВистаМонаВистаПутин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей. Об этом сообщается на официальном онлайн-портале правовой информации.
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Пенсионерам отсрочат платежи по кредитам

Коммерсантъ15:07

Путин подписал закон о рассрочке бизнесу на возврат возникших из-за COVID-19 долгов

Москва 2413:00

«Простил» долги пенсионерам и бизнесу на два года Совет Федерации

Курьер. Среда. Бердск17 июля в 10:29

Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

МонаВиста11:24

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

ТАСС09:14

Совфед одобрил отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

RuNews24.ru18 июля в 05:24

Путин подписал закон об отсрочке возврата долгов для пострадавшего бизнеса

Lenta.ru11:11
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Финансы

Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей

Сбербанк подтвердил, что ему могут разрешить списать долг на 150 млрд руб. в рамках субординированного кредита Банка России, сообщает Reuters.
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ

Депутаты Госдумы РФ намерены уже к ноябрю текущего года подготовить документы для законопроекта. Размер суммы источники не сообщает.
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
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Энергетика

Бензин Аи-92 в России с 13 по 17 июля подорожал на 5 копеек

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«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
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90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

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Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Абхазии прием туристов в любых объектах размещения производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рекомендации санитарно-эпидемиологической службы республики.
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
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Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

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Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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