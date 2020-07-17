Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей. Об этом сообщается на официальном онлайн-портале правовой информации.

Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

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