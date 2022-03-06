Речь идет о заключении хозяйствующим субъектом картельного соглашения, соглашения, которое может привести к изменению цен на торгах, соглашения между организаторами и участниками торгов, вертикального соглашения.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновника, если сумма превышает его доход за три года.
Финский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий Fazer прекращает деятельность в России, говорится в его сообщении "Мы не видим другого решения, кроме как уйти из России", — заявил главный исполнительный директор группы Fazer Кристоф Вицтум, пояснив, что оно принято из-за ситуации на Украине.
«Задержаны двое агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов», — передаёт ТАСС сообщение.