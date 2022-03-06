Будьте в Плюсе

Путин подписал закон, разрешающий платить штрафы за картельные соглашения со скидкой в 50%

Хорошо ли подобран заголовок?
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет оплатить административный штраф за заключение соглашений, не соответствующих антимонопольному законодательству, с 50% скидкой.
ТАСС
В частности, скидка будет действовать, если штраф уплачен не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о нарушении.
ТАСС
Речь идет о заключении хозяйствующим субъектом картельного соглашения, соглашения, которое может привести к изменению цен на торгах, соглашения между организаторами и участниками торгов, вертикального соглашения.
ТАСС
«Предусматривается, что льгота будет распространяться только на юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства», — отметила сенатор.
Секрет фирмы

Подробнее о событии

Путин подписал закон о снижении суммы штрафа за картельные соглашения
ИА Красная Веснавчера в 15:31
В России разрешили платить штрафы за картельные соглашения со скидкой в 50%
Секрет фирмывчера в 11:36
Путин подписал закон, допускающий для субъектов МСП уплату 50% штрафа за антиконкурентные соглашения
ПРАЙМвчера в 08:46
Путин подписал закон, разрешающий платить штрафы за картельные соглашения со скидкой в 50%
ТАССвчера в 08:51

Интересное

РИА Новости: США передали Украине плутоний для создания ядерного оружия

Соединенные Штаты Америки передали Украине плутония для создания ядерного оружия.
Комсомольская правдавчера в 01:50

Путин подписал закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновника, если сумма превышает его доход за три года.
ТАССвчера в 09:30

В Польше число беженцев из Украины превысило 1 млн

По данным ООН на 4 марта, из Украины в другие страны бежали 1,2 млн человек. На тот момент в Польшу въехали около 650 тыс. беженцев.
Коммерсантъвчера в 15:31

Fazer прекратит деятельность в России

Финский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий Fazer прекращает деятельность в России, говорится в его сообщении "Мы не видим другого решения, кроме как уйти из России", — заявил главный исполнительный директор группы Fazer Кристоф Вицтум, пояснив, что оно принято из-за ситуации на Украине.
РБКвчера в 14:56

Минобороны документально подтвердило, что на Украине разрабатывались компоненты биооружия

Москва получила от сотрудников украинских биолабораторий документы, подтверждающие, что на Украине, в непосредственной близости от территории России, разрабатывались компоненты биологического оружия.
РИА Новостивчера в 10:58

TikTok приостанавливает в России функцию прямых трансляций и публикацию контента

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента из-за нового закона о фейках.
RT на русскомвчера в 14:01

Netflix решил приостановить работу на территории России

Стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу на территории России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя компании.
РИА Новостивчера в 15:50

Глава Чечни Кадыров обратился к Зеленскому с предложением просить у Путина убежище

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предложил ему устроить встречу с президентом России Владимиром Путиным, если украинский лидер будет готов к диалогу.
Lenta.ruвчера в 11:15

В новом выпуске «Маске» участник в костюме Монстрика пошутил над Тодоренко и ее мужем

В новом выпуске популярного проекта участник в костюме Монстрика жестко пошутил над членами жюри. Досталось и беременной Регине Тодоренко.
Радио Комсомольская правдавчера в 14:57

В ЛНР задержали планировавших теракты агентов разведки Минобороны Украины

«Задержаны двое агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов», — передаёт ТАСС сообщение.
RT на русском16:10