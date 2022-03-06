Финский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий Fazer прекращает деятельность в России, говорится в его сообщении "Мы не видим другого решения, кроме как уйти из России", — заявил главный исполнительный директор группы Fazer Кристоф Вицтум, пояснив, что оно принято из-за ситуации на Украине.