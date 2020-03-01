Общество
Красная веснаПутин подписал закон с «антиотмывочными» нормами проведения лотерей
Закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 1 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
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Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
"Сочи" уступил тульскому "Арсеналу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Общество
Появление коронавируса в Москве подтвердил Роспотребнадзор
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Финансы
Экономист Мовчан рассказал, стоит ли ждать падения курса ниже 70 рублей за доллар
Курс не должен опуститься ниже 70 рублей за доллар, считает руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан.
Общество
Выросло число погибших от коронавируса в Италии
Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Армия и оружие
Гибелью украинского военного завершилось столкновение ВСУ и армии ЛДНР
Приводится информация, соласно которой столкновение между защитниками Донбасса и украинскими силовиками происходило сразу в нескольких областях — вблизи населенных пунктов Пески и Нижнетеплое, поселке Невельское и в Лебединском районе.
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Авто
Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили
Напомним, в прошлом году налоговый режим был облегчен для владельцев автомобилей не старше трех лет, попадающих в нижнюю категорию роскоши (от 3 млн до 5 млн руб.): для них теперь применяется только один вид повышающего коэффициента — 1,1 вместо прежних 1,3.
Футбол
Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1
Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа.
Общество
Собчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева
Футбол
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
«Манчестер Сити» взял верх над «Астон Виллой» в финале Кубка английской футбольной лиги.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Американские астрофизики обнаружили новый естественный спутник земли. Малый астероид имеет маркировку 2020 CD3.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Футбол
«Уотфорд» прервал 44-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» в АПЛ
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
В Москве из кальянной в полицию доставили 70 подростков
Сотрудники полиции доставили в отдел 70 подростков после проверки в одном из баров с кальянным залом на западе Москвы, сообщили в пресс-центре МВД.
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 марта
С 1 марта 2020 года начинает действовать ряд новых законов, которые коснутся каждого россиянина.