Общество

Красная веснаКрасная веснаПутин подписал закон с «антиотмывочными» нормами проведения лотерей

Закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 1 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон с «антиотмывочными» нормами проведения лотерей

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Путин подписал закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству

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