Политика
Газета.RuПутин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
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с чего всё началось
«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в документе.RT на русском05:13
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Общество
Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники
Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
Газета.Ru 13:34
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Испанские ученые выяснили, как COVID-19 проник в страну
Ученые мадридского Института здоровья имени Карлоса III провели исследование о проникновении вируса COVID-19 в страну и пришли к сенсационным выводам.
Газета.Ru 13:51
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Шоу-бизнес
Тодоренко осудили за оправдание домашнего насилия
Газета.Ru 04:34
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
У 18 моряков на борту ракетного эсминца США обнаружили коронавирус
На борту ракетного эсминца ВМС США Kidd зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, COVID-19 подтвердили у 18 моряков.
РБК 14:51
Футбол
Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках
Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
Чемпионат 12:36
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 08:59
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Здоровье
Попова оценила заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения
Глава надзорного ведомства подчеркнула, что после появления COVID-19 в мире наступила новая реальность.
Известия 14:50
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:16
Экономика
США оказались под угрозой дефицита мяса
В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:28
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Общество
Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
Ведомости 09:46
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Хоккей
«Салават Юлаев» погасил долги по зарплатам перед хоккеистами
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" погасил долги по зарплатам перед хоккеистами, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на генерального директора уфимской команды Александра Курносова.
Газета.Ru 12:48
Происшествия
Более 400 машин не въехали на Кубань из-за обязательной обсервации
С 18 апреля водители 403 автомобилей отказались от въезда на территорию Краснодарского края из-за обязательной обсервации.
РБК Краснодар 10:27
Политика
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, добавил он.
РИА Новости 13:50
Общество
Цифровые пропуска внедрят в более 20 регионах России
Минкомсвязи России получило от 21 региона страны заявки на внедрение федеральной платформы выдачи цифровых пропусков.
Rambler News Service 22 апреля в 13:24
Технологии
Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Появление первых устройств с поддержкой Wi-Fi с диапазоном в 6 ГГц состоится в конце 2020 года.
ToDay News Ufa 10:30
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51