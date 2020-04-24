с чего всё началось

Общество Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. 454

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,4K

Общество Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. 1,3K

Общество Испанские ученые выяснили, как COVID-19 проник в страну Ученые мадридского Института здоровья имени Карлоса III провели исследование о проникновении вируса COVID-19 в страну и пришли к сенсационным выводам. 140

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 532

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 15

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1,1K

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 283

Общество У 18 моряков на борту ракетного эсминца США обнаружили коронавирус На борту ракетного эсминца ВМС США Kidd зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, COVID-19 подтвердили у 18 моряков.

Футбол Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.

Экономика Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года. 13

Общество В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 495

Здоровье Попова оценила заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения Глава надзорного ведомства подчеркнула, что после появления COVID-19 в мире наступила новая реальность.

Экономика США оказались под угрозой дефицита мяса В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg. 2

Общество Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. 32

Общество В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. 361

Хоккей «Салават Юлаев» погасил долги по зарплатам перед хоккеистами Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" погасил долги по зарплатам перед хоккеистами, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на генерального директора уфимской команды Александра Курносова.