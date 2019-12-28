Политика
РЕН ТВПутин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов. Согласно документу, у курилок будут непрозрачные стены, также в них должна быть система вентиляции.
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Общество
Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали телеканалу НТВ о полезных свойствах красной икры, а также назвали причину, почему россиянам не стоит ей злоупотреблять.
Авто
Первые фото российского электромобиля «Монарх» появились в сети
Согласно имеющейся информации, электромобиль будет построен на масштабируемой «тележке».
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Биатлон
Биатлонистка Кайшева стала первой в спринтерской гонке в Ижевске
Хоккей
Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной Канады
Хоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Политика
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Политика
Минфин США рассекретит причины санкций против Дерипаски
Минфин США рассекретил информацию о причинах санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Шоу-бизнес
Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк
Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Происшествия
Число жертв теракта в Сомали превысило 90
Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
Футбол
Пеллегрини уволен с поста главного тренера «Вест Хэма»
Политика
В МИД России объяснили назначение нового департамента
В МИД России объяснили каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства.
Футбол
Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге
Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
Шоу-бизнес
Орнелла Мути начала учить русский язык
Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что в надежде получить гражданство Российской Федерации начала учить русский язык.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Технологии
Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ
Как сообщал NEWS.ru ранее, заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин заявил, что закон, обязывающий продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение, расширит возможности выбора для пользователей и позволит поддержать отечественные компании.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву на День Победы
Президент Чехии Милош Земан допустил отказ от приглашения приехать в Москву на День Победы 9 мая 2020 года из-за возмущения России по поводу решения Праги объявить 21 августа - дату ввода войск ОВД в Чехословакию - днем памяти жертв оккупации.
Авто
Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин
Бывший ведущий программы Top Gear Джеймс Мэй противопоставил японские автомобили Toyota и российские LADA и «ЗИЛы».
Единоборства
Джервонта Дэвис уложился в лимит легкого веса со второй попытки
Политика
Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
Биатлон
Итальянцы Вирер и Хофер выиграли первую часть Рождественской гонки
Самая Рождественская гонка состоит из двух частей. Завершилась первая — гонка с общего старта.
Политика
Мадуро объявил главу Колумбии врагом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Кино
Марк Хэмилл исполнил две роли в последних «Звёздных войнах»
Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл появился в этом фильме не только в образе главного джедая галактики.