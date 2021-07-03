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Общество

Путин подписал закон, вызвавший остановку поставок шампанского от Moet

Президент Владимир Путин подписал закон, который привел к приостановке отгрузки шампанского от Moet в Россию. Документ опубликован на портале правовой информации.В источнике

С чего всё началось

Moet Hennessy предупредила об остановке отгрузок шампанского в Россию

По данным ЦИФРРА, Россия импортирует около 50 млн л импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% — шампанское из Франции, а на долю Moet Hennessy приходится меньше 2%. «Эти объемы потребляют не более 1 млн человек в стране, значит, на фотографиях представителей элиты с бокалом будет не французское шампанское, а итальянское просекко и испанская кава», — иронизирует Дробиз.
РБКвчера в 15:23

Подробнее о событии

Путин подписал закон, вызвавший остановку поставок шампанского от Moet

РБК21:26

Производитель Moët & Chandon приостановит поставки шампанского в Россию

Ведомостивчера в 13:00

РБК: Moet Hennessy приостановит поставки шампанского в Россию

ТАССвчера в 15:04

Moet Hennessy предупредил о приостановке поставок шампанского в Россию

Forbesвчера в 13:54

Moet Hennessy предупредил россиян о дефиците шампанского

Lenta.ruвчера в 13:49

РБК: Moet Hennessy предупредил об остановке отгрузок шампанского в Россию

РИА Новостивчера в 13:39

Moet Hennessy приостановит поставки шампанского в Россию

Коммерсантъ19:15
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Дискуссиям о скорости расширения Вселенной может быть положен конец

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AstroNews.ru1 июля в 11:45

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