Путин подписал закон, вызвавший остановку поставок шампанского от Moet
Президент Владимир Путин подписал закон, который привел к приостановке отгрузки шампанского от Moet в Россию. Документ опубликован на портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Moet Hennessy предупредила об остановке отгрузок шампанского в Россию
По данным ЦИФРРА, Россия импортирует около 50 млн л импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% — шампанское из Франции, а на долю Moet Hennessy приходится меньше 2%. «Эти объемы потребляют не более 1 млн человек в стране, значит, на фотографиях представителей элиты с бокалом будет не французское шампанское, а итальянское просекко и испанская кава», — иронизирует Дробиз.
РБКвчера в 15:23