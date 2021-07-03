По данным ЦИФРРА, Россия импортирует около 50 млн л импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% — шампанское из Франции, а на долю Moet Hennessy приходится меньше 2%. «Эти объемы потребляют не более 1 млн человек в стране, значит, на фотографиях представителей элиты с бокалом будет не французское шампанское, а итальянское просекко и испанская кава», — иронизирует Дробиз.

РБК вчера в 15:23