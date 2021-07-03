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Путин подписал закон, вызвавший остановку поставок шампанского от Moet

Президент Владимир Путин подписал закон, который привел к приостановке отгрузки шампанского от Moet в Россию. Документ опубликован на портале правовой информации.В источнике

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Путин подписал закон, вызвавший остановку поставок шампанского от Moet

РБК21:26

Moet Hennessy приостановит поставки шампанского в Россию

Коммерсантъ19:15

Moet Hennessy предупредил о приостановке поставок шампанского в Россию

Forbesвчера в 13:54

РБК: Moet Hennessy приостановит поставки шампанского в Россию

ТАССвчера в 15:04

Moet Hennessy предупредил россиян о дефиците шампанского

Lenta.ruвчера в 13:49

РБК: Moet Hennessy предупредил об остановке отгрузок шампанского в Россию

РИА Новостивчера в 13:39

Производитель Moët & Chandon приостановит поставки шампанского в Россию

Ведомостивчера в 13:00
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Климкин не увидел у ЕС желания вводить санкции против России

29 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Европейский совет поручил в ближайшее время подготовить варианты новых ограничительных мер в отношении России.
РБК03:27

Жители Китая дали оценку заходу кораблей НАТО в Черное море

Отмечается, что пользователи Сети оставили свои комментарии под публикацией, посвященной заходу в Черное море итальянского фрегата ITS Virginio Fasan, румынского судна ROS Regina Maria и турецкого корабля TCG Barbaros, которые прибыли на маневры Североатлантического альянса Sea Breeze — 2021, пишет агентство Regnum.
Известия03:51

Скончался художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко — художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», — написали в театре.
Афиша Dailyвчера в 07:58