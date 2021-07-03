29 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Европейский совет поручил в ближайшее время подготовить варианты новых ограничительных мер в отношении России.
Отмечается, что пользователи Сети оставили свои комментарии под публикацией, посвященной заходу в Черное море итальянского фрегата ITS Virginio Fasan, румынского судна ROS Regina Maria и турецкого корабля TCG Barbaros, которые прибыли на маневры Североатлантического альянса Sea Breeze — 2021, пишет агентство Regnum.
«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко — художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», — написали в театре.