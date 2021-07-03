Президент Владимир Путин подписал закон, который привел к приостановке отгрузки шампанского от Moet в Россию. Документ опубликован на портале правовой информации.

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