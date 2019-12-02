Экономика
Парламентская газетаПутин подписал законы о бюджете Пенсионного фонда России на 2020 год
Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Эти документы размещены на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Общество
ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным
Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Общество
ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
Политика
МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов
Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Армия и оружие
Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC
Политика
На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах
Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в одесском колледже
В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погиб один человек.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Общество
Школьники сегодня пишут итоговое сочинение
Кстати, о чем будут писать, выпускники узнали лишь за 15 минут до начала экзамена.
Политика
Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму
Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Футбол
«Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы на 250 тысяч рублей
Московский "Спартак" второй тур подряд будет вынужден заплатить за своих болельщиков, которые в минувшее воскресенье оскорбляли нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Общество
ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у жены премьер-министра Дмитрия Медведева Светланы самолет стоимостью 50 миллионов долларов.
Происшествия
В Москве снова эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается с прошлой недели.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Транспорт
Очевидцы сняли на видео проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту
Жители Крыма стали очевидцами того, как двухэтажный пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту через Керченский пролив.
Здоровье
Сотрудники Сахалинской больницы колют пациентам просроченные лекарства
В Сахалинской областной клинической больнице колют пациентам просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые инструменты.
Общество
Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
Политика
В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы
Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве сына депутата Киевоблсовета
Шевченковский районный суд Киева избрал одному из подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.