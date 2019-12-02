Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаПутин подписал законы о бюджете Пенсионного фонда России на 2020 год

Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Эти документы размещены на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс02 декабря в 15:49

Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

РБКвчера в 10:24

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 08:51

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известиявчера в 09:44

Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы

ТК Звезда02 декабря в 15:21

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин утвердил поправки в бюджет ПФР

Росбалт02 декабря в 10:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Общество

ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным

Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Коммерсантъ 04:01
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Общество

В Алтайском крае суд запретил жителям села держать кур

Дождь 05:41
Общество

ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
RT на русском 05:29
Политика

МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
REGNUM 06:57
Армия и оружие

Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC

Российская газета вчера в 07:56
Политика

На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).
REGNUM 05:41
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Происшествия

Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки

REGNUM 05:49
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах

Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
Хорошие новости 03:45
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в одесском колледже

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погиб один человек.
Газета.Ru 06:42
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Общество

Школьники сегодня пишут итоговое сочинение

Кстати, о чем будут писать, выпускники узнали лишь за 15 минут до начала экзамена.
ГТРК Тамбов 04:11
Политика

Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
RT на русском 04:52
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Футбол

«Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы на 250 тысяч рублей

Московский "Спартак" второй тур подряд будет вынужден заплатить за своих болельщиков, которые в минувшее воскресенье оскорбляли нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.
Российская газета 07:03
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у жены премьер-министра Дмитрия Медведева Светланы самолет стоимостью 50 миллионов долларов.
Дождь 06:51
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Происшествия

В Москве снова эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается с прошлой недели.
РБК 06:49
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM вчера в 12:17
Транспорт

Очевидцы сняли на видео проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту

Жители Крыма стали очевидцами того, как двухэтажный пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту через Керченский пролив.
Известия 06:20
Здоровье

Сотрудники Сахалинской больницы колют пациентам просроченные лекарства

В Сахалинской областной клинической больнице колют пациентам просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые инструменты.
News.ru 05:41
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Газета.Ru 05:27
Политика

В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы

Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:31
Шоу-бизнес

Константин Богомолов показал округлившийся живот Ксении Собчак

Bimru.ru 04:06
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве сына депутата Киевоблсовета

Шевченковский районный суд Киева избрал одному из подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Украина.ру 06:41
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное