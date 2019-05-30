Политика

ГородовойГородовойПутин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма

Как сообщалось ранее, Президент России Владимир Путин выступил с предложением о внесении поправок в действующую Конституцию во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. 2 марта прием поправок к законопроекту об изменении Конституции был закончен.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

По закону поправки к главам 3–8 Конституции вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Федерации. Результаты голосования регионов устанавливаются верхней палатой, и планируется, что 14 марта их утвердит Совет Федерации.
РБК02:00

Подробнее о событии

СМИ: Путин подпишет поправки к Конституции в годовщину присоединения Крыма 18 марта

Коммерсантъ04:52

«Интерфакс»: Путин подпишет поправки в Конституцию в день воссоединения с Крымом. «Эта дата имеет символическое значение»

Фонтанка.Ру03:28

Пакет поправок в Конституцию планируется передать на подпись президенту Путину к 18 марта

Эхо Москвы06:08

«Интерфакс»: Путин подпишет поправки в Конституцию 18 марта — в день присоединения Крыма

Дождь03:24

Поправки в Конституцию передадут на подпись Путину ко дню воссоединения РФ с Крымом

Интерфакс03:01

Поправки в Конституцию утвердят в день присоединения Крыма

Московский Комсомолец02:56

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Общество

Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам с фейками о коронавирусе

Доступ к целому ряду инетренте-ресурсов будет ограничен Роскомнадзором.
REGNUM 07:45
Музыка

Little Big поедет на «Евровидение» от России

УтроNews вчера в 03:59
Армия и оружие

В Минобороны заявили о сращивании постов Турции и террористов в Идлибе

Результатом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Анкарой стало сращивание турецких наблюдательных постов с укрепленными районами террористов.
Профиль 00:40
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

RT на русском вчера в 11:43
Общество

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 02 марта в 18:24
Политика

Znak.com: в центре Москвы пройдет митинг за поправки в Конституцию

На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.
Дождь 07:22
Общество

Экс-министр Абызов женится в СИЗО

Ведомости 04:34
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 02 марта в 06:25
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Экономика

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
RT на русском 05:52
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

Предпринимателю из России пришлось выплатить залог. TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Олега Тинькова в Лондоне.
Piter.tv 02 марта в 04:54
Происшествия

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Интерфакс 08:36
Общество

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
ТАСС 05:04
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Общество

Чиновник из Евросоюза заразился коронавирусом

Европейское оборонное агентство (ЕОА) заявило, что один из его сотрудников заразился коронавирусом.
Lenta.ru 08:45
Футбол

Президент «Урала» прокомментировал перенос игры против «Шинника»

Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Газета.Ru 08:37
Общество

В РПЦ заявили о бесполезности школьного образования для девочек

Протоиерей поддержал решение женщины, сказав, что важнее научить девочку ухаживать за ребенком, а не заново учиться писать и читать.
Lenta.ru 08:36
Биатлон

Бабиков стал 35-м в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Pravda.Ru 08:21
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Политика

На границе Греции против беженцев из Турции применили слезоточивый газ

Общественное телевидение России 07:52
Общество

На кроссовках Puma появился портрет Гитлера

ФедералПресс вчера в 13:18
Происшествия

В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Красная весна 07:43
Армия и оружие

Подлодку «Князь Владимир» могут передать флоту до 9 мая

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" может быть передан ВМФ России до 9 мая, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
Накануне.Ru вчера в 17:17
Армия и оружие

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Российская газета 04:59
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Общество

В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
REGNUM 08:18
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Дни24 05:03
Происшествия

При обстреле Докучаевска пострадали два человека, заявили в ДНР

РИА Новости 06:47
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 08:46
Общество

87-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве

Судебные приставы разыскивают 87-летнего советского и болгарского певца Бедроса Киркорова за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное