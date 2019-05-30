По закону поправки к главам 3–8 Конституции вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Федерации. Результаты голосования регионов устанавливаются верхней палатой, и планируется, что 14 марта их утвердит Совет Федерации.

с чего всё началось

Как сообщалось ранее, Президент России Владимир Путин выступил с предложением о внесении поправок в действующую Конституцию во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. 2 марта прием поправок к законопроекту об изменении Конституции был закончен.

Путин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма

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