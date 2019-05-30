Политика
ГородовойПутин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма
Как сообщалось ранее, Президент России Владимир Путин выступил с предложением о внесении поправок в действующую Конституцию во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. 2 марта прием поправок к законопроекту об изменении Конституции был закончен.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
По закону поправки к главам 3–8 Конституции вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Федерации. Результаты голосования регионов устанавливаются верхней палатой, и планируется, что 14 марта их утвердит Совет Федерации.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Шоу-бизнес
Алексей Панин рассказал, куда переезжает из России
Актёр Алексей Панин рассказал, что намерен переехать жить в Испанию.
Политика
Верховная рада утвердила нового премьера Украины
Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Происшествия
Бывшую киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы
Бывшую киберспортсменку по CS:GO из Бразилии Шаен «shAy» Викторио приговорили к 116 годам тюремного заключения.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Общество
Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеоролик, на котором российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко приносит извинения известной телеведущей Тине Канделаки.
Здоровье
Общественная палата Волгодонска обратилась к премьеру Мишустину
Общественники написали обращение председателю правительства РФ М. В. Мишустину.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Турецкие ВВС сбили еще один сирийский самолет
Общество
В Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса
В свою очередь старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко указал на возможность прихода двух волн коронавируса — весеннней и осенней.
Политика
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
"РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.
Происшествия
Врачи не смогли спасти кисть подростку, попавшему в ДТП с автобусом в Ульяновской области
Подросток, пострадавший 29 февраля в ДТП с автобусом на трассе в Ульяновской области и находящийся на лечении в Москве, находится в стабильном состоянии, однако кисть руки после операции не прижилась.
Армия и оружие
Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Футбол
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России
Футболисты Никола Влашич и Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России со "Спартаком", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
Технологии
Тестировать распознавание голосовых сообщений начала «ВКонтакте»
Популярная российская соцсеть «ВКонтакте» начала тесты по распознаванию голосовых сообщений.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Музыка
Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении
В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class
Уже в стартовой комплектации нового E-Class предусмотрен продвинутый информационно-развлекательный комплекс MBUX с двумя экранами на 10,25 дюйма каждый, объединенными в единую панель.
Кино
Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение
Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
Спорт
Клебо завоевал золото спринтерской гонки на Кубке Мира
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.
Авто
Hyundai представила концепт нового электрокара Prophecy
Компания Hyundai представила концептуальную электрическую модель Prophecy, что в переводе означает «Пророчество».