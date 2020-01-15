Политика
Пятый каналПутин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию
По словам президента, пришло время закрепить в главном законе страны принципы единой системы власти и внести изменения, которые гарантируют ее приоритет в правовом пространстве РФ. Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию.
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Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 08:55
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь идет именно о голосовании, а не о референдуме.ТАСС08:28
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Политика
Дмитрий Медведев объявил об отставке
15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ.
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Минфин одобрил появление в России частных судебных приставов
Отмечается, что на первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц, а ФССП сконцентрируется на обеспечении интересов физических лиц и государственных органов.
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Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца
По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
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Беседа с министром здравоохранения: медсестра считает, что ее унизили и оскорбили
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Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
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Во время ежегодного послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин отметил необходимость внесения в Конституцию положений об индексации пенсий и соотношении между минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом.
Экономика
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Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Происшествия
На Урале суд арестовал ранившего ребёнка при стрельбе мужчину
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Происшествия
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Дело об убийстве супруги Максима Соколова, бывшего вратаря сборной России, было направлено в суд.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
Политика
Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра
Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
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Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
Политика
Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»
Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Экономика
Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства
Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
Технологии
Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров
Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Политика
В Госдуме предложили «справедливо» пересчитать зарплаты россиян
Неверов выразил уверенность в том, что для объективной оценки реального уровня средней зарплаты в стране следует исключить из выборки, которая учитывается в нынешней методике расчета, данные по Москве, Петербургу, Тюменской области и ряду других «богатых» регионов.
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Армия и оружие
Российский спецназ получит «летающий танк»
В этом году российский спецназ получит на вооружение новый бронированный вертолёт Ми-8АМТШ-ВН, который уже прозвали «летающий танк».