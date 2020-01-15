Президент России Владимир Путин подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь идет именно о голосовании, а не о референдуме.

с чего всё началось

Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами.

По словам президента, пришло время закрепить в главном законе страны принципы единой системы власти и внести изменения, которые гарантируют ее приоритет в правовом пространстве РФ. Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию.

Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию

Общество Минфин одобрил появление в России частных судебных приставов Отмечается, что на первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц, а ФССП сконцентрируется на обеспечении интересов физических лиц и государственных органов.

Армия и оружие Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Политика Путин предложил закрепить индексацию пенсий в Конституции Во время ежегодного послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин отметил необходимость внесения в Конституцию положений об индексации пенсий и соотношении между минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом.

Политика Мутко заявил о новом статусе Госсовета Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.

Энергетика Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".

Политика Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.

Политика Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией» Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.

Экономика Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.

Технологии Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".

Политика Путин анонсировал проект «Доступный интернет» Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.