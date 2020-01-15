Политика

Пятый каналПятый каналПутин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию

По словам президента, пришло время закрепить в главном законе страны принципы единой системы власти и внести изменения, которые гарантируют ее приоритет в правовом пространстве РФ. Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию.
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Дмитрий Песков
Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 08:55
с чего всё началось

Песков: Путин подпишет указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь идет именно о голосовании, а не о референдуме.
ТАСС08:28

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Путин подпишет указ о проведении голосования о поправках к Конституции

Коммерсантъ09:32

В Кремле рассказали о сроках и порядке голосования по поправкам в Конституцию

Lenta.ru08:22

В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам в Конституцию

Известия08:40

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Ведомости08:40

Песков: Путин подпишет указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию

ТАСС08:28

Кремль объяснил идею Путина о голосовании для изменения Конституции

РБК08:25

Песков рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию

Российская газета08:55
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Политика

Дмитрий Медведев объявил об отставке

15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ.
АиФ Рязань 10:07
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Минфин одобрил появление в России частных судебных приставов

Отмечается, что на первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц, а ФССП сконцентрируется на обеспечении интересов физических лиц и государственных органов.
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Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Армия и оружие

Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

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РБК 11:07
Здоровье

Беседа с министром здравоохранения: медсестра считает, что ее унизили и оскорбили

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Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Политика

Путин предложил закрепить индексацию пенсий в Конституции

Во время ежегодного послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин отметил необходимость внесения в Конституцию положений об индексации пенсий и соотношении между минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом.
Аргументы и Факты 05:29
Экономика

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Lenta.ru 07:08
Происшествия

Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Московский Комсомолец 06:56
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
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Происшествия

На Урале суд арестовал ранившего ребёнка при стрельбе мужчину

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Соболев согласовал контракт с ЦСКА

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Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
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В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
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Дело сына экс-вратаря Соколова отправлено в суд

Дело об убийстве супруги Максима Соколова, бывшего вратаря сборной России, было направлено в суд.
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Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде

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Политика

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Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Известия 10:56
Технологии

Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
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Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»

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Amazon назвал актерский состав сериала «Властелин колец»

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Влад Топалов перенес две операции с начала года

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Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Технологии

Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров

Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
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Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
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Неверов выразил уверенность в том, что для объективной оценки реального уровня средней зарплаты в стране следует исключить из выборки, которая учитывается в нынешней методике расчета, данные по Москве, Петербургу, Тюменской области и ряду других «богатых» регионов.
Век 03:29
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Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

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