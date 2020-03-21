Коронавирус
КоммерсантъПутин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии. Он изложил ее конкретные параметры, сообщает пресс-служба Кремля. Об этом было сказано в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.
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Общество
Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован в Италии
Новый рекорд смертей за сутки от коронавируса и случаев заражения в Италии зафиксирован в субботу, 21 марта.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Здоровье
В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом
Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Игры
Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Финансы
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов
Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Политика
Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Происшествия
Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе
Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable
Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
Кино
Lionsgate отложила премьеры «Пилы» и «Антебеллума»
Премьера очередного фильма «Пила» отложена на неопределенный срок.
Общество
Врач объяснила, можно ли использовать водку в качестве антисептика
Врач-дерматолог Марина Горностаева объяснила, какой антисептик выбрать и можно ли использовать для этих целей водку, пишет РИА Новости.
Общество
Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам, сообщили в Роспотребнадзоре, передает ОТР.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине
Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
Общество
В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Политика
В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну
По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
Музыка
Сестра Нюши вместе с подругами-синхронистками поддержали Little Big
Сестра Нюши вместе с подругами-синхронистками поддержали Little Big Девушки исполнили зажигательный танец под водой.
Космос
NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса
С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.