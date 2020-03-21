Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии. Он изложил ее конкретные параметры, сообщает пресс-служба Кремля. Об этом было сказано в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.
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с чего всё началось
Россия в ближайшее время намерена отправить в Италию специалистов и оборудование для борьбы со вспышкой коронавируса, жертвами которой в этой стране стали более 4800 человек, сообщает пресс-служба Кремля
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РБК14:14

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Путин пообещал Италии помощь в борьбе с коронавирусом

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Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

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ТАСС13:16

Путин выразил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
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Газета.Ru 17:23
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Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
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Газета.Ru 17:40
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Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

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Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
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Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
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Пасторе: «Думаю, будет невозможно закончить нынешний сезон»

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе в разговоре с Radio Impacto заявил, что нынешний розыгрыш Серии А вряд ли будет завершен.
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Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
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В России проводятся испытания сразу шести вакцин от коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 09:20
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Турция из-за коронавируса прервет авиасообщение с 46 странами

Власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в субботу агентство Anadolu.
Интерфакс 10:00
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Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Как ранее писал NEWS.ru, Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о наращивании странами НАТО военного присутствия у российских границ на юго-западном стратегическом направлении.
News.ru вчера в 06:42
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«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
РИА Новости 01:00
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