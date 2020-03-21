Коронавирус
КоммерсантъПутин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии. Он изложил ее конкретные параметры, сообщает пресс-служба Кремля. Об этом было сказано в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.
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с чего всё началось
Россия в ближайшее время намерена отправить в Италию специалистов и оборудование для борьбы со вспышкой коронавируса, жертвами которой в этой стране стали более 4800 человек, сообщает пресс-служба Кремля.РБК14:14
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Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Общество
Нострадамус: мир будет спасен от коронавируса в 2024 году
Эксперты утверждают, что спасение человечества от коронавируса придет в 2024 году.
Общество
Сирия приостановила международное авиасообщение
Власти Сирии приостановили международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса, сообщил министр транспорта САР Али Хамуд.
Футбол
Экс-футболист «Милана» Мальдини сдал положительный тест на коронавирус
Паоло Мальдини является техническим директором «Милана», а его сын в этом году дебютировал за команду.
Футбол
Бывший президент «Реала» умер от коронавируса
Бывший президент мадридского "Реала" и экс-владелец "Малаги" Лоренсо Санс скончался из-за коронавируса в возрасте 76 лет, сообщает Football Italia.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек
Число зараженных коронавирусом нового типа в мире увеличилось до 266 073.
Технологии
Компания Cepheid получила лицензию на быстрый анализ на коронавирус
Американская компания Cepheid объявила в субботу в пресс-релизе, что получила экстренную лицензию медицинского регулятора FDA на использование производимого компанией быстрого анализа на коронавирус.
Игры
Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake
Армия и оружие
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
Тамбовская бригада спецназа получила первую партию автоматов АК-12. В соединение поступило более 500 единицу оружия нового поколения.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Здоровье
Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса
Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
Энергетика
Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Экономика
Рестораторы получили арендные каникулы
Арендаторы всех ресторанов, расположенных в бизнес-центрах Millhouse в Москве «Четыре ветра», «Белые сады», «Балчуг плаза» и «Крылатские холмы», на территории квартала «Сколково парк» и петербургского многофункционального центра «Новая Голландия» — получили письмо о введение арендных каникул.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Происшествия
Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе
Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Здоровье
В ВОЗ попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса
Пресс-секретарь ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Кристиан Линдмайер назвал препараты, которые разрешено и не рекомендуется принимать при самостоятельном лечении коронавируса.
Армия и оружие
Крым стал невидимым для сил НАТО
Футбол
Пасторе: «Думаю, будет невозможно закончить нынешний сезон»
Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе в разговоре с Radio Impacto заявил, что нынешний розыгрыш Серии А вряд ли будет завершен.
Авто
«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик
Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Происшествия
В Тульской области диагностированы два новых случая COVID-2019
Все контактеры находятся на домашней изоляции. Напомним, ранее в Тульской области COVID-2019 был диагностирован у троих жителей региона.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться
Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Общество
Мишустин заявил о разработке в России шести вакцин от коронавируса
В России проводятся испытания сразу шести вакцин от коронавируса.
Политика
Турция из-за коронавируса прервет авиасообщение с 46 странами
Власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в субботу агентство Anadolu.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Как ранее писал NEWS.ru, Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о наращивании странами НАТО военного присутствия у российских границ на юго-западном стратегическом направлении.
Политика
«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США
Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.