Коронавирус
КоммерсантъПутин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии. Он изложил ее конкретные параметры, сообщает пресс-служба Кремля. Об этом было сказано в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.
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Энергетика
Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года
Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель.
Авто
ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы
Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
Политика
Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти
Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.
Наука
20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины
Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек.
Общество
«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве
Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Энергетика
Стоимость бензина и воды сравнялась в США
Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Происшествия
Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве
Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Авто
Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Почему 95-й бензин лучше 92-го Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Если производитель допускает заправку сразу двумя сортами бензина (АИ-92 и АИ-95), то, делая выбор между АИ-95 и АИ-92 в пользу первого, вы создаете благоприятные условия для работы силового агрегата.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне
Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Футбол
Фернандо Торрес назвал лучшую символическую сборную мира
Бывший нападающий национальной команды Испании Фернандо Торрес в интервью клубному телевидению «Ливерпуля» назвал свою версию лучшей символической сборной мира.
Гаджеты
Microsoft представила улучшенный DirectX 12 Ultimate
Общество
В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
В Турции запретили людям старше 65 лет выходить на улицу
Власти Турции запретили людям старше 65 лет выходить на улицу из-за угрозы заражения коронавирусом.
Футбол
Солтмурад Бакаев поддержал челлендж, набив регбийный мяч
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев опубликовал видео с тренировки.
Здоровье
Врач назвала эффективный способ защиты от коронавируса
Врач-терапевт Лариса Алексеева утверждает, что мытьё носа с мылом поможет предотвратить проникновение COVID-19 в организм через слизистую носоглотки.
Хоккей
Хоккейный чемпионат мира отменен
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Финансы
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов
Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Политика
Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов
Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.