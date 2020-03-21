Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии. Он изложил ее конкретные параметры, сообщает пресс-служба Кремля. Об этом было сказано в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

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