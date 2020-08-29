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RT на русском
RT на русском

Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября. «Да, конечно, решение принято, на региональном уровне и на правительственном», — ответил Путин на соответствующий вопрос.В источнике
Владимир Путин
Да, конечно. Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать всё для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно.
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RT на русском

Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября

RT на русском05:07
Коммерсантъ

Путин подтвердил начало учебного года 1 сентября

Коммерсантъ04:33
ТАСС

Путин заявил, что учебный год начнется 1 сентября

ТАСС04:07
Московский Комсомолец

Путин: учебный год точно начнется 1 сентября

Московский Комсомолец04:14
Известия

Путин заявил о начале учебного года с 1 сентября

Известия04:11
РИА Новости

Путин заявил о начале учебного года с 1 сентября

РИА Новости04:11
Газета.Ru

Путин подтвердил, что учебный год для школьников и студентов начнется 1 сентября

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