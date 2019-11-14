Экономика
Rambler News ServiceПутин заявил о готовности России продолжать сотрудничество с ОПЕК
Россия видит необходимость продолжать сотрудничество с ОПЕК после завершения срока действия текущего соглашения о сокращении уровня добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
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Хоккей
«Салават Юлаев» впервые за 8 лет обыграл ЦСКА в гостях
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Происшествия
Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить.
Музыка
Бузова намерена выступить на Евровидении
Политика
Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Шоу-бизнес
Анастасия Тарасова продемонстрировала живот на 7 месяце беременности
25-летняя Анастасия Тарасова наслаждается отдыхом с супругом и годовалой дочкой.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Хоккей
Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»
Общество
В Венеции ввели режим ЧП после наводнения
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Единоборства
Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле
Российский боец ММА Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234.
Наука
Копья из Бородинского клада были созданы не в Древней Греции
Ученые из Госисторического музея и «Курчатовского института» определили, что копья в составе Бородинского клада создали не на территории Древней Греции.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Политика
Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Политика
Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Экономика
Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году
У россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ, коэффициент замещения снизится к 2050 году с 74 до 53%.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
Армия и оружие
Силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Единоборства