Энергетика
Российская газетаПутин подтвердил планы сотрудничества с ОПЕК
На вопрос, есть ли необходимость сотрудничества с ОПЕК в рамках сокращения добычи нефти, Владимир Путин прямо ответил: "Есть". "У нас очень конструктивный диалог с ОПЕК", - добавил он.
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Технологии
Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы
Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
Армия и оружие
Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Космос
Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС
Астронавты починили кухню на американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщил представитель NASA.
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Общество
Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах
"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
Футбол
Агент из России создал приложение, которое может облегчить процесс трансферов
Агент Олег Ерёмин рассказал о создании приложения, которое может упростить процесс трансферов.
Технологии
Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах
Сервис уже доступен для части аудитории, но в ближайшее время, как заявляют в компании, он появится у всех пользователей, передает ОТР.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Общество
Песков не стал комментировать историю с «Аэрофлотом» и толстым котом
Как сообщалось, "Аэрофлот" аннулировал все бонусные мили пассажира (370 тыс.), которые он налетал за 14 лет, за провоз в салоне кота, весившего более 8 кг.
Космос
Россия в 2020 году планирует нарастить пуски ракет «Союз»
Россия в следующем году намерена увеличить количество пусков ракет семейства "Союз" для федеральных и коммерческих заказчиков, рассказал РИА Новости гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс", где производятся эти носители, Дмитрий Баранов.
Политика
Посольство РФ посоветовало Швеции снять антироссийские санкции
«Полагаем, что шведскому руководству давно пора прекратить превозносить антироссийские санкции и серьезно задуматься над их снятием», — говорится в комментарии дипведомства.
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на сумму 100 миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану заключить торговую сделку.
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Технологии
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на новогодние подарки
Роскосмос закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-маркетинг».
Экономика
Абстракция документов по Арктике сохранит им «вечную актуальность»
В Госдуме отметили универсальность государственной программа социально-экономического развития Арктики, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
Культура
Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»
Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Футбол
Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет
Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика.
Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Дата для большой пресс-конференции президента России Владимира Путина определена, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Политика
Новый министр обороны Украины назвал Россию врагом
Россия — враг Украины, заявил в своем фейсбуке министр обороны последней Андрей Загороднюк.