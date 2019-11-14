Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаПутин подтвердил планы сотрудничества с ОПЕК

На вопрос, есть ли необходимость сотрудничества с ОПЕК в рамках сокращения добычи нефти, Владимир Путин прямо ответил: "Есть". "У нас очень конструктивный диалог с ОПЕК", - добавил он.
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Путин выступил за продолжение сотрудничества с ОПЕК по стабилизации рынка нефти

ТАСС15:20

Путин призвал сохранить баланс на энергорынках

РИА Новости14:58

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Российская газета14:47

Баланс на мировом энергорынке нужно сохранить — Путин

REGNUM15:10

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Rambler News Service15:29

Россия будет продолжать сотрудничество с ОПЕК по стабилизации рынка нефти

News.ru17:37

Россия продолжит сотрудничество c ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка

ФАН17:56
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Трамп предложил Эрдогану сделку на сумму 100 миллиардов долларов

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Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
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Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на новогодние подарки

Роскосмос закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-маркетинг».
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Абстракция документов по Арктике сохранит им «вечную актуальность»

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Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
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Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
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Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет

Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
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Новый министр обороны Украины назвал Россию врагом

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