Разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям. Затронули и острые моменты, связанные с Сирией, скажем — по Идлибской зоне. Поговорили по ситуации в Заевфратье.

Президент России Владимир Путин сообщил, что во время встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом они обсудили кризис в Сирии, в том числе и ситуацию в Идлибе. Путин отметил, что они говорили с глазу на глаз и подробно обсудили пути урегулирования сирийского конфликта.

Путин рассказал о переговорах с Эрдоганом

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