Политика
Газета.RuПутин подытожил переговоры с Эрдоганом
Путин пояснил, что работа по формированию конституционного комитета Сирии почти завершена, теперь требуется согласование процедуры работы комитета. Уточняется, что встреча прошла в президентском комплексе Чанкая в Анкаре. Ранее переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре.
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Армия и оружие
Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Атаки на комплексы Aramco в Абкаике и Хураисе на востоке королевства были осуществлены при помощи беспилотников с обычными и реактивными двигателями, написал в твиттере представитель движения Яхья Сареа.
Международная жизнь 05:44
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа повреждение одной из приводящих мышц правого бедра, говорится в твиттере красно-синих.
Советский спорт 12:04
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Экономика
Американским богачам предсказали потерю сотен миллиардов долларов
Богатейшие американцы могут потерять сотни миллиардов долларов за несколько десятилетий, если в стране будет действовать налог на богатство, который предложила ввести кандидат в президенты Элизабет Уоррен, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 12:29
Футбол
Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45
Политика
Владимир Жириновский назвал вариант «достойного конца Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале назвал единственный способ остановить "американизацию" Украины.
Радио Sputnik вчера в 09:14
Кино
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", Брайан Тёрк скончался в возрасте 49 лет.
РЕН ТВ 06:05
Политика
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском 12:12
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Политика
Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала
Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
Lenta.ru 11:20
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Пожилую маму Числова выгнала из квартиры родная внучка
Телепрограмма 09:13
Киберспорт
В ближайшее время RAMZEs может перейти в Evil Geniuses
В конце августа появились слухи, что Evil Geniuses поменяют состав перед началом сезона Dota Pro Circuit 2019/2020.
CyberSport.ru 06:48
Культура
Авторы «Друзей» опровергли слухи о продолжении сериала
News.ru 14 сентября в 10:10
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Футбол
Домашний стадион «Армавира» могут назвать в честь Симоняна
Надеемся, что в скором времени стадион, на котором свои домашние матчи проводит ФК «Армавир», будет носить имя Почетного гражданина города Армавира, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Никиты Павловича Симоняна и будет называться «Стадион имени Симоняна», — говорится в заявлении.
Матч ТВ 12:31
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия
Шумахера выписали из клиники в Париже
Спорт-Экспресс 05:20
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14 сентября в 14:34
Музыка
На Шнурова подали заявление в полицию
Взгляд.ру 05:52
Происшествия
17-летняя жительница Башкирии утопила младшую сестру
В Башкирии 17-летняя местная жительница утопила свою младшую сестру. Указанное происшествие произошло 13 сентября в Салавате.
Cod02.ru вчера в 17:24
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.
Известия 08:51
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Шоу-бизнес
Врачи прекратили противоопухолевое лечение Заворотнюк
Медики прекратили противоопухолевое лечение российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 11:15