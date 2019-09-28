Политика
RT на русскомПутин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Политика
Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами
Президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
Известия 17:55
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Российская газета 20:52
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Авто
В России кроссовер Toyota C-HR пройдет через рестайлинг
Автомобильные СМИ распространили в Сети информацию, что в России кроссовер Toyota C-HR пройдет через рестайлинг, хотя ни одного тестового прототипа модели не замечали на дорогах.
Газета DAILY вчера в 15:22
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Единоборства
Александр Емельяненко вызывает на бой Вячеслава Дацика
Inc-news.ru 15:45
Армия и оружие
В СМИ появилось видео учений «Центр-2019», снятое от первого лица
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учений "Центр-2019", снятое от первого лица на экшен-камеры, установленные на шлемах военнослужащих.
Life.ru 20:56
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Общество
Вода ушла из девяти домов и около 40 подворий в Комсомольске-на-Амуре
Количество подтопленных домов в Комсомольске-на-Амуре сократилось за сутки до 309, от воды освобождаются и приусадебные участки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в четверг.
ТАСС 25 сентября в 22:02
Здоровье
Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.
РИА Новости 06:45
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Народные новости 19:49
Футбол
Игрок «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника
Форвард «Ниццы» Мохамед Диаби признался в краже часов за 70 тысяч евро у своего партнера Каспера Дольберга, сообщает AFP.
Спорт-Экспресс 26 сентября в 18:33
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости 11:54
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Происшествия
Воры в законе вывезут криминальную кассу из России
Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.
URA.Ru 07:27
Политика
Паром с 55 людьми на борту пропал у берегов Йемена
Паром, на борту которого было 55 человек, пропал с радаров, когда покинул порт в йеменской провинции Эль-Махра.
Известия 21:18
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Армия и оружие
Украина раскрыла эффективность американских радаров
Что же касается американских радаров AN/TPQ-53, о которых идет речь в материале, то они предназначены для отслеживания источников артиллерийских и минометных атак на малой дальности.
Дни24 вчера в 11:37
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
Деловое.ТВ 26 сентября в 02:07
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Политика
Белый дом скрыл высказывание Трампа на встрече с Лавровым
Президент США Дональд Трамп два года назад на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком позволил себе высказывание, которое Белый дом предпочел скрыть, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Washington Post.
Рамблер 04:33
Общество
Внесены изменения в учет трудового стажа до 1 января 2002 года
Отмечается, что пенсионер, который собирается внести изменения в учет стажа, полученного до 2002 года, должен обратиться в ПФР с заявлением в свободной форме.
Primpress.ru 07:10
Авто
Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили в мощности
Компания Bollinger надеется изменить это с помощью так называемых «бета-прототипов» для своих «прямоугольных» внедорожных электромобилей: внедорожника B1, который дебютировал пару лет назад и пикапа B2, который был представлен в 2018 году.
32CARS.ru 03:39
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Футбол
«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби
Sport24.ru 16:51
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Политика
Госдеп спешно допрашивает фигурантов дела о почте Хиллари Клинтон
Госдеп США усилил расследование скандала с электронной почтой экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщает Washington Post.
Газета.Ru 19:26
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53