Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

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