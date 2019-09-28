Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.
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В Париже простятся с Жаком Шираком

ТАСС17:02

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

RT на русском08:25

Кремль сообщил о поездке Путина на церемонию прощания с Шираком

РБК08:59

Путин посетит церемонию прощания с Шираком

Коммерсантъ08:54

Путин поедет во Францию на похороны Жака Ширака

Московский Комсомолец08:29

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Интерфакс09:03

В церемонии прощания с Шираком примут участие около 30 мировых лидеров

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
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