Политика
RT на русскомПутин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Здоровье
Петербуржцам рассказали как защититься от бешенства
О действиях, которые необходимо совершить при укусе дикого животного, сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора.
Gazeta.SPb 12:07
Футбол
Ростов — Динамо 3:0
RT на русском 11:23
Происшествия
В Атлантике пропало судно с украинцами
Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 11:30
Армия и оружие
Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море
Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
ГЛАС.RU 07:56
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Политика
Депутат отреагировал на слова президента Грузии о диалоге с Россией
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 11:42
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России», Квят ее пропустил
Спорт-Экспресс 09:06
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.
Российская газета 01:43
Авто
Дизайнер АвтоВАЗа рассказал о закрытом проекте LADA C
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 08:41
Политика
Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов
Поводом для вызова Джонсона стали публикации в газете Sunday Times, где указывалось, что Аркури входила в состав британских торговых делегаций, которые возглавлял Джонсон, и получила гранты на £ 126 тыс. При этом известно, что сам Джонсон не раз был гостем в ее лондонском доме, а Аркури называла мэра "одним из лучших своих друзей".
РБК 03:47
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Единоборства
Александр Емельяненко бросил вызов Вячеславу Дацику
В ответ Вячеслав после двухлетнего заключения заявил, что подписал контракт на бой с Емельяненко.
Руфайт.ком 08:37
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
Общество
МЧС прокомментировало запрет курения на балконах
В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва вчера в 03:04
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru 26 сентября в 22:11
Армия и оружие
Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.
РИА Новости 11:47
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»
Спорт-Экспресс 09:00
Происшествия
В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз»
Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.
Челябинск Сегодня 09:06
Экономика
«Фридом финанс» может купить еще одного брокера
Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
Ведомости вчера в 13:05
Политика
Белый дом засекретил телефонные разговоры Трампа с Путиным
Стенограммы некоторых разговоров президента США Дональда Трампа с официальными лицами других стран, среди которых президент России Владимир Путин и члены саудовской королевской семьи, были помещены в «секретную высококлассную компьютерную систему», доступную избранным должностным лицам.
Известия 08:10
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов
Певица похвасталась своим достижением.
Srnsk 26 сентября в 18:27
Энергетика
«Газпром» задумал превратить газ в алмаз
В конечном итоге в «Газпроме» планируют получить не только синтетические алмазы, но и синтез-газ, водород, структурированный углерод и твердые синтетические и теплоизоляционные материалы, а также наполнители для стройматериалов, уточняет РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:26
Транспорт
Миллиарды не впрок — парк Беды и шоссе Разрухи в Севастополе уже есть
По мнению Михаила Развожаева, город не может отказаться от такого финансирования — стоимость реализации проекта реконструкции Большой Морской составит более двух миллиардов.
ForPost 06:30