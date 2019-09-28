Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
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