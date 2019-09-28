Политика
RT на русскомПутин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ РФ
Политическая Экспертиза 01:19
Гаджеты
Xiaomi покажет устройство на букву H
Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового устройства, на котором присутствует английская буква H. Официальный анонс новинки должен состояться уже завтра, 29 сентября.
iXBT.com вчера в 22:52
Происшествия
Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США
В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:58
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
РИА Новости 17:46
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Общество
В России официально запретили курить на балконах
Согласно одной из поправок, теперь использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров попало под полный запрет.
Newslab.ru 26 сентября в 22:58
Здоровье
Популярное средство от изжоги вызывает рак
Всемирная организация здравоохранения внесла NDMA в список «вероятно, канцерогенный для человека», поскольку существуют «неоднозначные доказательства того, что он может вызывать рак у людей».
LentaChel.ru 14:51
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Здоровье
Юная американка прилетела на лечение в Краснодар
Гражданка США Кэрол Феннер прилетела в кубанскую столицу вечером 25-го сентября с шестимесячной дочкой, чтобы в местной клинике вылечить малышку от огромного родимого пятна на лице, сообщается на сайте kuban.kp.ru.
Голос правды (ст. Полтавская) 26 сентября в 07:21
Музыка
Metallica отменила концерты из-за проблем с алкоголем у вокалиста
Ореанда-Новости 10:07
Общество
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Газета.Ru 10:48
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Авто
Chevrolet Niva получила новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Общество
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
Интерфакс вчера в 10:41
Игры
Bungie рассказала о контенте в бесплатной версии Destiny 2
В твиттере Destiny 2 появилось сообщение с описанием активностей, которые будут доступны в бесплатной версии игры, получившей подзаголовок New Light.
Gmbox.ru вчера в 08:03
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Российская газета 01:43
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что никого не хотел обидеть своими словами в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
RT на русском 16:32
Политика
МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством
США новыми антироссийскими санкциями "превзошли себя в собственном безрассудстве", заявил МИД.
РИА Новости вчера в 01:55
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия 16:39