Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Читать в источнике
Комментировать670
с чего всё началось
Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, сообщают «Интерфакс
» и ТАСС.
Ведомостивчера в 13:57

Подробнее о событии

Путин рассказал, что погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Газета.Ru01:31

Владимир Путин вручил ордена Мужества вдовам погибших в августе под Северодвинском

Эхо Москвы03:00

Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

Ведомостивчера в 13:57

Путин рассказал, что погибшие в Северодвинске создавали уникальное оружие

РИА Новостивчера в 19:12

Путин вручил награды семьям погибших при ЧП под Северодвинском

РБКвчера в 14:59

Что случилось этой ночью: пятница, 22 ноября

Интерфаксвчера в 23:30

Путин вручил награды семьям сотрудников, погибших при ЧП под Северодвинском

ТАССвчера в 13:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:37, Ашберн
Происшествия

На лекции на журфаке МГУ задержан посторонний мужчина с ножом

Мужчина вёл себя странно, и преподаватель вызвал охрану. Во время обыска у него нашли нож и четыре пары часов, по две на каждой руке.
Говорит Москва 04:26
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК вчера в 22:00
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Политика

Захарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине.
URA.Ru вчера в 13:20
Общество

В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка

RT на русском 05:04
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Гаджеты

В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона

В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
В городе R вчера в 07:51
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Игры

CD Projekt Red заявила, что Cyberpunk 2077 вошла в финальную стадию разработки

CD Projekt Red выпустила финансовый отчет, из которого стало известно, что Cyberpunk 2077 уже вошла в финальную стадию разработки.
Gmbox.ru 03:46
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:09
Хоккей

Овечкин приготовил пиццу и доставил заказ по адресу

Капитан "столичных" на день стал изготовителем пиццы. Ови лично доставлял приготовленный своими руками продукт заказчикам.
Life.ru 03:25
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Discover24 вчера в 03:00
Игры

Valve показала трейлер Half-Life: Alyx

Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

iReactor вчера в 04:06
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

РБК вчера в 22:00
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Политика

Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Киберспорт

State of Decay 2 в начале 2020 года выйдет в Steam

Игромания.ру вчера в 20:01
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей вчера в 23:44
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 20 ноября в 12:48
Политика

В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия вчера в 08:35
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Армия и оружие

Военная прокуратура насчитала более 100 случаев избиений солдат за год

«Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных», — сказал заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец в Совете Федерации.
Медиазона 05:27
Происшествия

В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 03:29
Политика

Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.
RT на русском 05:23
Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Российская газета 04:30
ЧП в НёноксеБольше новостей по теме
Главное