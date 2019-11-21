с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».

Происшествия На лекции на журфаке МГУ задержан посторонний мужчина с ножом Мужчина вёл себя странно, и преподаватель вызвал охрану. Во время обыска у него нашли нож и четыре пары часов, по две на каждой руке.

Политика Захарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине.

Гаджеты В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.

Происшествия Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.

Общество Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море «По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .

Кино Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".

Игры Valve показала трейлер Half-Life: Alyx Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.

Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».

Политика В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35 Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.

Политика Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Армия и оружие Военная прокуратура насчитала более 100 случаев избиений солдат за год «Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных», — сказал заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец в Совете Федерации.

Происшествия В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.