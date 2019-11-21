Политика
КоммерсантъПутин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, сообщают «Интерфакс» и ТАСС.Ведомостивчера в 13:57
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Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения
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Политика
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Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Политика
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
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Армия и оружие
Военная прокуратура насчитала более 100 случаев избиений солдат за год
«Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных», — сказал заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец в Совете Федерации.
Происшествия
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Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.
Общество