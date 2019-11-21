Политика
КоммерсантъПутин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Читать в источнике
Оценить326
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники "Росатома" и представители Минобороны под Северодвинском, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.Интерфаксвчера в 13:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество
Минкульт озаботился данными о просмотрах сериалов в интернете
С 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Шоу-бизнес
«Дети-амфибии»: Максим Галкин произвел фурор, показав увлечения детей
Максим Галкин поделился с поклонниками видеороликом, где их с Аллой Пугачевой дети, Лиза и Гарри, занимаются подводным плаванием.
Экономика
«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций
Компания «Газпром» раскрыла цену продажи части своего квазиказначейского пакета акций в размере 3,59% капитала.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль
Происшествия
Во Франции подавшего милостыню мужчину оштрафовали на 100 евро
На вокзале в Тулузе железнодорожная полиция оштрафовала француза, который подал милостыню.
Общество
В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Шоу-бизнес
Саша Черно и Иосиф Оганесян с «Дома-2» ждут ребенка
Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Авто
Tesla презентовала новый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.
Экономика
«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии
Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
Хоккей
Овечкин приготовил пиццу и доставил ее по заказу
В ходе акции Овечкин лично доставил пиццу по нескольким адресам.
Общество
Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком".
Политика
Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
Мария Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей.
Транспорт
Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички
Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту.
Авто
Появилась фотография салона обновленной Lada 4x4
"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Армия и оружие
США озвучили слабое место своей защиты от России и Китая
Космос
Составлена первая карта крупнейшего спутника Сатурна
Снимки, полученные несколько лет назад зондом Cassini, позволили составить первую карту Титана, крупнейшего спутника Сатурна и второй по размере луны Солнечной системы.
Политика
Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Общество
Плательщикам расширят географию
С инициативой расширить географию эксперимента выступили глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев.
Происшествия
В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы
В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Футбол
В УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020
Составы корзин при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 утвердили в УЕФА.