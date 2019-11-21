Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
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с чего всё началось

Путин заявил, что погибшие под Северодвинском создавали не имеющее аналогов оружие

Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники "Росатома" и представители Минобороны под Северодвинском, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.
Интерфаксвчера в 13:41

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Интерфаксвчера в 23:30

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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

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Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

Ведомостивчера в 13:57

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РИА Новостивчера в 19:12

Путин заявил, что Россия продолжит совершенствовать передовое оружие

RT на русскомвчера в 14:07
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:09, Ашберн
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Минкульт озаботился данными о просмотрах сериалов в интернете

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Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей вчера в 07:26
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Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
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Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
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Мария Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей.
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«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

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В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы

В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
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