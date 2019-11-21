Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, сообщают «Интерфакс
» и ТАСС.
Ведомостивчера в 13:57

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Путин рассказал, что погибшие в Северодвинске создавали уникальное оружие

РИА Новостивчера в 19:12

Владимир Путин вручил ордена Мужества вдовам погибших в августе под Северодвинском

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Что случилось этой ночью: пятница, 22 ноября

Интерфаксвчера в 23:30

Путин рассказал, что погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Газета.Ru01:31

Путин вручил награды семьям погибших при ЧП под Северодвинском

РБКвчера в 14:59

Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

Ведомостивчера в 13:57

Путин вручил награды семьям сотрудников, погибших при ЧП под Северодвинском

ТАССвчера в 13:27
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Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

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Происшествия

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
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Турецкие военные поймали в Сирии организатора теракта в России

В Сирии пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии.
REGNUM 03:01
Происшествия

В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром

Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
REGNUM 02:54
Общество

Владимир Путин признал, что реальные доходы россиян перестали расти

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Новые Известия 20 ноября в 06:58
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Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Российская газета 20 ноября в 20:02
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Актриса Веденская: «Епифанцев изменял мне с моей близкой подругой»

Анастасия Веденская в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о разрушенной семейной жизни с актером Владимиром Епифанцевым.
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Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Российская газета 03:04
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Авто

Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
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Общество

Семьи жертв домашнего насилия попросили проверить на профпригодность замглавы Минюста. Он называл проблему преувеличенной

Родственники четырех женщин из России, погибших от домашнего насилия, направили письмо министру юстиции России Александру Коновалову, в котором попросили провести служебную проверку в отношении его заместителя Максима Гальперина.
Дождь 03:26
Общество

Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
Экономика

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Lenta.ru вчера в 18:01
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
Происшествия

Пассажир упал на пути на станции метро «Старая деревня» в Петербурге

Утром 22 ноября на станции Петербургского метрополитена "Старая деревня" пассажир упал на пути.
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Мэйвезер объявил о возобновлении карьеры

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Здоровье

Некоторые россияне смогут проходить дистанционный медосмотр

Минздрав предложил ввести в законодательство новый правовой институт – медицинский дистанционный контроль состояния здоровья некоторых категорий работников.
Доктор Питер вчера в 06:23
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Павел Дуров призвал удалять WhatsApp

Ридус 20 ноября в 18:22
Культура

Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта

Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Новая газета вчера в 07:06
Общество

Лобода появилась на постере Линдеманна

Певица Светлана Лобода попала на постер группы Lindemann - сайд-проекта солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Газета.Ru 02:52
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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробам к ним.
Газета.Ru 01:35
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За нападение на российский патруль в Сирии извинилась курдская полиция

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Общество

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Бренд Victoria’s Secret заявил об отмене ежегодных показов

В ноябре 2018 года бывший директор по маркетингу Victoria’s Secret Эд Разек заявил в интервью Vogue, что в показах бренда не должны участвовать плюс-сайз модели или трансгендеры.
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На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
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Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru 20 ноября в 03:55
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Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
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