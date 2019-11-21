Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
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с чего всё началось

Путин заявил, что погибшие под Северодвинском создавали не имеющее аналогов оружие

Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники "Росатома" и представители Минобороны под Северодвинском, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.
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