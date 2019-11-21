Политика
КоммерсантъПутин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Читать в источнике
Оценить155
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники "Росатома" и представители Минобороны под Северодвинском, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.Интерфакс13:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 17:25, Вашингтон
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Авто
Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Американский энтомолог Уильям Ромозер, изучив фотографии с Красной планеты, обнаружил на ней жуков.
Общество
Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли
Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Финансы
Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Шоу-бизнес
Слухи о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Слухи о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья и близкие друзья.
Экономика
Госдума одобрила статус опорного оборонного банка для ПСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении Промсвязьбанка (ПСБ) статусом опорного банка для оборонного сектора.
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Общество
Путин в Кремле вручает награды в области культуры, медицины и спорта
В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.
Общество
В США под зданием школы нашли могилы 145 человек
В американском штате Флорида под зданием школы нашли могилы 145 человек, пишет «Интерфакс».
Политика
В США заявили, что не против газа из России в Европе
Российский газ может и должен поставляться в Европу, однако США намерены повышать поставки своих энергоресурсов странам этой части света.
Баскетбол
«Валенсия» обыграла «Химки» в матче Евролиги
Авто
Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России
Тут планируется инвестировать еще порядка 22,4 млрд рублей, в том числе и на строительство в регионе центра R&D. В данном случае речь идет о подразделении, целью которого будет разработки и исследования.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Общество
Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Экономика
Помощник президента Белоусов назвал три рецепта роста экономики
Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Общество
Космонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.
Футбол
Эден Азар: никогда не перейду в «ПСЖ»
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о поступавших ему предложениях со стороны «ПСЖ».