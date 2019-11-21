Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ14:21

Россия продолжит совершенствовать оружие, при испытаниях которого в Северодвинске погибли сотрудники Росатома и МО

Эхо Москвы14:00

Путин заявил, что погибшие под Северодвинском создавали не имеющее аналогов оружие

Интерфакс13:41

Путин рассказал о погибших в Северодвинске, создававших уникальное оружие

РИА Новости13:34

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ТАСС13:27

Путин заявил, что Россия продолжит совершенствовать передовое оружие

RT на русском14:07

Путин вручил награды семьям погибших при ЧП под Северодвинском

РБК14:59
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Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
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Сценарист Max Payne и Alan Wake объявил о работе над новым проектом

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Российские ЗРПК «Панцирь-С» впервые сбили израильские ракеты в Сирии

СМИ сообщили об уничтожении российскими ЗРПК «Панцирь-С» израильских ракет.
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ТАСС 13:45
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Либеральные СМИ ради денег замалчивают зверства боевиков в Сирии

Либеральные издания умалчивают заслуги российских солдат и опускают зверства боевиков в Сирии.
ФАН 15:47
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
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ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
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Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры

Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.
REGNUM 14:44
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Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.
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Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 14:21
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Сербия стала соперником сборной России по четвертьфиналу Кубка Дэвиса

Серб Новак Джокович обыграл француза Бенуа Пэра на групповом этапе Кубка Дэвиса.
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
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Несколько тысяч человек вышли на митинг в годовщину начала Евромайдана

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Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
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Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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Nissan и Dongfeng показали недорогой аналог Nissan X-Trail

Новый кроссовер бренда Venucia, который пока не получил названия, разрабатывался совместными усилиями компаний Nissan и Dongfeng.
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В 2020 году Geely привезет в Россию три новых кроссовера

В 2020 году компания Geely обновит свой модельный ряд в России сразу тремя новыми кроссоверами: SX11, FY11 и обновленным Atlas.
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Возможную причастность РФ к событиям в Каталонии расследуют в Испании

Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон запустил расследование в отношении возможной активности группы, связанной с российскими разведслужбами, в Каталонии.
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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
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