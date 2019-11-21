Политика

ВедомостиВедомостиПутин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», – сказал Путин.
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с чего всё началось

Путин заявил, что погибшие под Северодвинском создавали не имеющее аналогов оружие

Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники "Росатома" и представители Минобороны под Северодвинском, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.
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Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

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