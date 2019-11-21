Политика
ВедомостиПутин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», – сказал Путин.
Читать в источнике
Оценить176
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники "Росатома" и представители Минобороны под Северодвинском, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.Интерфакс13:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 19:00, Вашингтон
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Общество
Введение новых правил медосмотра для водителей отложили
«С учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — сообщил Олег Салагай (орфография и пунктуация автора сохранены).
Политика
Как Россия и Малайзия добиваются правды в деле о катастрофе MH17
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Происшествия
Младенец умер в Томаринском районе
Утром 21 ноября в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в Красногорске умер четырехмесячный ребенок.
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer оценили дешевле Tracker
Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.
Армия и оружие
Су-35С превзошел все истребители четвертого поколения США
Лучший российский "Фланкер" Су-35С превосходит все американские истребители четвертого поколения.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Футбол
Юран считает, что россияне не скандировали оскорбления в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран выразил уверенность, что оскорбительные кричалки в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино скандировали не российские фанаты.
Политика
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Американец упал и ударился головой о декорации. После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии.
Общество
Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".
Авто
Кроссовер Mercedes-Maybach GLS сохранил кузов донора
Если седан Mercedes-Maybach отличается от донора габаритами и конструкцией кузова, то кроссовер Mercedes-Maybach GLS получил то же металлическое тело, что и у исходного «джи-эль-эса».
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Шоу-бизнес
Лобода показала подписчикам идеальный шпагат
В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом из Стамбула в Одессу, вечером 21 ноября совершил аварийную посадку в аэропорту прилета.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Происшествия
Суд рассмотрит иск к ЧОП после стрельбы в благовещенском колледже
Арбитражный суд Амурской области 10 декабря начнет рассматривать иск прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности охранной компании "Сириус-А" после стрельбы в Амурском колледже, сообщает суд.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой
На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Армия и оружие
ВВС США анонсировали дату боевой готовности гиперзвукового оружия
Руководитель Командования материально-технического обеспечения ВВС США, генерал Арнольд Банч назвал предварительную дату боевой готовности американских гиперзвуковых вооружений.
Общество
Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы
Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).