Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники "Росатома" и представители Минобороны под Северодвинском, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.

с чего всё началось

«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», – сказал Путин.

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