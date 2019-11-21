Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники "Росатома" и представители Минобороны под Северодвинском, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.

с чего всё началось

Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами.

О гибели двух человек сообщало также Минобороны, но не уточняло, входят ли они в число погибших сотрудников госкорпорации. Путин отметил, что уникальное оружие, над которым работали погибшие, не имеет аналогов в мире, и Россия продолжит его совершенствование.

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