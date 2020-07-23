Политика
КоммерсантъПутин обсудил с Трампом контроль над вооружениями
«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
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Космос
С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»
Московский Комсомолец 10:38
Общество
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер вчера в 08:27
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля
Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%.
RT на русском 13:12
Общество
Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии
REGNUM вчера в 08:29
Киберспорт
Игроки Apex Legends в Steam получат бонусы в стиле Portal и Half-Life
Пользователи получат сразу три виртуальных брелока: картошку-ГЛаДОС из Portal 2, Октейна с хедкрабом из Half-Life и Ваттсон с кубом-компаньоном из Portal.
Игромания.ру 10:01
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
Футбол
Чемпионат РФ по футболу начнется 8-9 августа
Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля. Победителем ЧР сезона 2019/20 стал петербургский «Зенит».
BFM.ru 12:20
Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru 12:43
Игры
Все дополнения для Destiny 2 будут доступны в Xbox Game Pass
CyberSport.ru 12:56
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой.
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Происшествия
В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
В ходе конфликта незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребенка.
РИА Новости 03:37
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com 03:45
Кино
Тайка Вайтити начал писать сценарий для следующего фильма «Звёздные войны»
Вашингтон, 23 июля 2020, 20:49 — REGNUM Режиссёр Тайка Вайтити подтвердил информацию о том, что он начал работать над сценарием нового фильма по франшизе «Звёздные войны».
REGNUM 13:49
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Спорт
Анонсирована Warhammer 40,000: Darktide от авторов Vermintide
Игромания.ру 12:51
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия вчера в 17:55
Общество
Футболист Дмитрий Тарасов устроил дебош на борту самолета
Футболист, член казанского клуба "Рубин" Дмитрий Тарасов устроил дебош на борту самолета, летевшего в Москву.
Вести.Ru 08:40
Политика
В МИД России прокомментировали постановление Рады о местных выборах
RT на русском 12:58