Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин обсудил коронавирус с президентом Ирана

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Путин заявил о готовности оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
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Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет

По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
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Матч «Зенита» с «Локомотивом» посетили более 51 тыс. зрителей

51 463! 💙🔝 #ЗенитЛоко pic.twitter.com/szdkXfF32h — Газпром Арена (@gazprom_arena) February 29, 2020 Напомним, с 25-й минуты «Локомотив» ведет игру без главного тренера.
Нева Спорт 12:37
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США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Известия 08:32
Политика

Путин обсудил с Роухани ситуацию в Идлибе

По информации офиса президента Ирана, Хасан Рухани сказал Владимиру Путину, что ситуация в Идлибе не должна стать предлогом для американского вмешательства.
Политика Сегодня 12:01
Общество

Папа Римский отменил все официальные аудиенции

ТАСС вчера в 04:38
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Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru вчера в 14:55
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США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета вчера в 08:56
Транспорт

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург гордится тем, что станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом.
Российская газета 07:50
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия 01:06
Кино

Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг

ToDay News Ufa вчера в 06:14
Происшествия

Подследственный покончил с собой в «Матросской тишине»

Арестант московского следственного изолятора (СИЗО) номер 1 ("Матросская тишина"), обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, покончил с собой.
Интерфакс 12:22
Общество

Британский премьер Борис Джонсон и его подруга объявили о помолвке

Отмечается, что пара встречается около двух лет. 55-летний премьер-министр уже является отцом четверых детей от прошлой супруги.
Известия 12:39
Общество

Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой и раскритиковал прокалывание интимных мест.
Lenta.ru 10:58
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Футбол

«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 14:24
Футбол

Тедеско признался, что «Спартаку» немного повезло в матче с «Динамо»

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги встречи 20-го тура с "Динамо" (2:0).
Российская газета 11:30
Общество

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек

РИА Новости 12:29
Биатлон

Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
RT на русском 12:24
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На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Футбол

Ахмат — Ростов 1:1

Соперники не смогли выявить победителя.
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Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

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Армия и оружие

ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Инфорос вчера в 05:22
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Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус

Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 12:01
Политика

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая

Следует отметить, что на сегодняшний день украинцы празднуют День памяти и примирения 8 мая. Праздник был учреждён в стране 5 лет назад.
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Политика

С 1 марта украинцы не смогут въезжать по своим паспортам в Россию

С 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам.
Петербургский дневник вчера в 14:04
Футбол

ЦСКА в добавленное время ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом»

РБК 08:11
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

iReactor 27 февраля в 22:54
Армия и оружие

Турецкие беспилотники поддерживают атаки боевиков в Идлибе

Турецкие беспилотники обеспечивают огневую поддержку при атаках, совершаемых боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран – ред.) и союзных бандформирований на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.
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