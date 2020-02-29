Политика
Газета.RuПутин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Шоу-бизнес
Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет
По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
Футбол
Матч «Зенита» с «Локомотивом» посетили более 51 тыс. зрителей
51 463! 💙🔝 #ЗенитЛоко pic.twitter.com/szdkXfF32h — Газпром Арена (@gazprom_arena) February 29, 2020 Напомним, с 25-й минуты «Локомотив» ведет игру без главного тренера.
Политика
США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Политика
Путин обсудил с Роухани ситуацию в Идлибе
По информации офиса президента Ирана, Хасан Рухани сказал Владимиру Путину, что ситуация в Идлибе не должна стать предлогом для американского вмешательства.
Общество
Папа Римский отменил все официальные аудиенции
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Транспорт
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург гордится тем, что станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг
Происшествия
Подследственный покончил с собой в «Матросской тишине»
Арестант московского следственного изолятора (СИЗО) номер 1 ("Матросская тишина"), обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, покончил с собой.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон и его подруга объявили о помолвке
Отмечается, что пара встречается около двух лет. 55-летний премьер-министр уже является отцом четверых детей от прошлой супруги.
Общество
Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой и раскритиковал прокалывание интимных мест.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Футбол
«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Футбол
Тедеско признался, что «Спартаку» немного повезло в матче с «Динамо»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги встречи 20-го тура с "Динамо" (2:0).
Биатлон
Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Футбол
Ахмат — Ростов 1:1
Соперники не смогли выявить победителя.
Армия и оружие
ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Общество
Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус
Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Политика
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая
Следует отметить, что на сегодняшний день украинцы празднуют День памяти и примирения 8 мая. Праздник был учреждён в стране 5 лет назад.
Политика
С 1 марта украинцы не смогут въезжать по своим паспортам в Россию
С 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Армия и оружие
Турецкие беспилотники поддерживают атаки боевиков в Идлибе
Турецкие беспилотники обеспечивают огневую поддержку при атаках, совершаемых боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран – ред.) и союзных бандформирований на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.