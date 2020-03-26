Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Теперь глава государства присоединился к онлайн-саммиту "Большой двадцатки", рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин поговорил с Макроном и присоединился к саммиту G20

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Политика Кадыров вывезет граждан РФ из ОАЭ Грозный, 26 марта 2020, 20:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством ОАЭ о вывозе граждан РФ с территории этого государства.

Общество В Тамбове депутаты выписали премию мэру, застрявшей во Вьетнаме Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.