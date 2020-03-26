Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин поговорил с Макроном и присоединился к саммиту G20

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Теперь глава государства присоединился к онлайн-саммиту "Большой двадцатки", рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Подробнее о событии

Песков сообщил о завершении видеосаммита G20

Газета.Ru11:40

Появилось итоговое заявление саммита G20 по коронавирусу

Известия10:27

Саммит G20 по коронавирусу завершился

РИА Новости10:17

Песков сообщил, что саммит G20 завершен

ТАСС10:17

Путин присоединился к экстренному саммиту G20 по коронавирусу

Lenta.ru08:22

Саммит G20 завершился

News.ru10:40

Песков заявил о завершении саммита G20

RT на русском10:20
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Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
Srnsk 02:32
Культура

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости 14:08
Армия и оружие

В Индонезии планируют приобрести 79 российских БТ-3Ф

В Минобороны Индонезии заявили о планах усилить Корпус морской пехоты российскими плавающими бронетранспортерами БТ-3Ф.
ГЛАС.RU 04:35
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 75 тысяч

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 75 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе федеральных и местных данных.
RT на русском 14:31
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера 07:25
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Inc-news.ru 09:54
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Общество

МВД приостановит прием граждан из-за коронавируса

Обращение можно будет направить в письменном виде почтой или в электронной форме при помощи сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и сайтов подразделений ведомства, говорится в сообщении.
РБК 12:44
Общество

Путин предоставил россиянам дополнительные выходные из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.
Экономика сегодня вчера в 09:31
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Известия 00:35
Общество

В нерабочую неделю детсады и школы закроются

25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические.
Росбалт 10:34
Политика

США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Газета.Ru 11:55
Политика

Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
RT на русском 11:09
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК вчера в 10:48
Политика

Кадыров вывезет граждан РФ из ОАЭ

Грозный, 26 марта 2020, 20:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством ОАЭ о вывозе граждан РФ с территории этого государства.
REGNUM 13:36
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com 04:25
Общество

В Тамбове депутаты выписали премию мэру, застрявшей во Вьетнаме

Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.
РИА Новости 10:27
Транспорт

РЖД отменяет поезда внутри России из-за коронавируса

"Российские железные дороги", в связи с коронавирусом и со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, скорректировали график движения поездов внутри России.
За рулем Кубань вчера в 03:45
Экономика

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 11:15
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
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