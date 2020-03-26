Коронавирус
Московский КомсомолецПутин поговорил с Макроном и присоединился к саммиту G20
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Теперь глава государства присоединился к онлайн-саммиту "Большой двадцатки", рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Армия и оружие
В Индонезии планируют приобрести 79 российских БТ-3Ф
В Минобороны Индонезии заявили о планах усилить Корпус морской пехоты российскими плавающими бронетранспортерами БТ-3Ф.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 75 тысяч
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 75 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе федеральных и местных данных.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Общество
МВД приостановит прием граждан из-за коронавируса
Обращение можно будет направить в письменном виде почтой или в электронной форме при помощи сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и сайтов подразделений ведомства, говорится в сообщении.
Общество
Путин предоставил россиянам дополнительные выходные из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Общество
В нерабочую неделю детсады и школы закроются
25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические.
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Политика
Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Общество
«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус
Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
Политика
Кадыров вывезет граждан РФ из ОАЭ
Грозный, 26 марта 2020, 20:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством ОАЭ о вывозе граждан РФ с территории этого государства.
Музыка
Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Общество
В Тамбове депутаты выписали премию мэру, застрявшей во Вьетнаме
Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.
Транспорт
РЖД отменяет поезда внутри России из-за коронавируса
"Российские железные дороги", в связи с коронавирусом и со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, скорректировали график движения поездов внутри России.
Экономика
Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Происшествия