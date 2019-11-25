Политика
РИА НовостиПутин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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Политика
Стало известно трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны
Бывший президент России Борис Ельцин отказался позвонить главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву накануне войны под предлогом, что для этого еще «не время».
Общество
В России задумали маркировать домашних животных
В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Политика
В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400
Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Происшествия
Мэр Тулуна назвал причину ДТП, в котором погибла его жена
Жена мэра погибла, а самого градоначальника госпитализировали с подозрением на инфаркт. Недавно видео смертельной аварии попало в Сеть.
Гаджеты
Названы разные лучшие способы применения старых смартфонов
Озвучены в интернете разные способы использования старых телефонов.
Общество
В Подмосковье на коров надели VR-очки
О тестировании прототипа очков виртуальной реальности для улучшения условий содержания коров на одной из подмосковных ферм сообщили 25 ноября в пресс-службе регионального минсельхоза РФ.
Общество
Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ
23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
Энергетика
Вероятность 100%: кабмин Украины оценил риск прекращения транзита газа
Как сообщает портал liga.net, в правительстве Украины опасаются, что риск прекращения транзита российского газа в настоящее время может составлять 100%.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
Происшествия
Пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии
Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
Происшествия
Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье
Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Джастина Тимберлейка в измене своей супруге
Как известно, 38-летний артист Джастин Тимберлейк обручился с актрисой Джессикой Билл ("Техасская резня бензопилой", "Иллюзионист", "Лаймтаун") в 2012 году.
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Спорт
Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
Кино
Блокбастер «Годзилла против Кинг-Конга» уходит с марта следующего года на ноябрь
Как и ожидалось, фантастический экшен «Годзилла против Кинг-Конга» не удержался на заявленной ранее дате премьеры и выйдет на экраны вместо 13 марта 2020 года 20 ноября.
Политика
США и Болгария решили развивать стратегическое партнерство
Деятельность по развитию стратегического партнерства обсудили президент США Дональд Трамп и премьер-министра Болгарии Бойко Борисов, 25 ноября сообщает пресс-служба Белом дома.
Армия и оружие
СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии
Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Происшествия
Депутат Алтайского заксобрания получила срок за особо крупную растрату
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.