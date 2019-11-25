Политика
РИА НовостиПутин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Здоровье
Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может избежать
Немецкий врач-онколог определил и назвал пять причин рака, которые человек в состоянии самостоятельно легко избежать.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Спорт
CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Авто
К дебюту готовится новый Nissan X-Trail
В Сети появилось множество снимков вседорожника Nissan Rogue нового поколения, который известен в России под названием X-Trail.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Авто
С 2020 года в России повысятся цены на автомобили
Больше всего подорожают легковые автомобили, так как платежи на них вырастут на 110,7%. Дополнительные расходы с 1 января 2020 года также предусмотрены при покупке импортного автомобиля, а также машины, собранной в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Общество
Врач назвал симптомы дефицита витамина D
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D. Статья опубликована в журнале Focus.
Общество
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновника развала «Уральских пельменей»
Оставшиеся в шоу участники доверились Орлову и, по мнению экс-руководителя команды, совершили большую ошибку, поскольку тот является «клопом», присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него деньги.
Экономика
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
Общество
Илон Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло электрического пикапа Tesla Cybertruck
В ходе анонса компанией Tesla электрического пикапа Cybertruck на прошлой неделе было полно сюрпризов, но наиболее шокирующим был момент, когда ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) в попытке показать надёжность бронированных стёкол Armor Glass разбил два из них металлическим шаром.
Политика
Грузии обещают бессрочные протесты
Грузии обещают бессрочные протесты Грузинская оппозиция продолжает наступление на руководство страны, которое отказывается проводить парламентские выборы 2020 года по новой схеме.
Авто
Новый седан Kia Optima рассекречен полностью
Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Происшествия
Пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.
Здоровье
Немецкий врач: эти 5 продуктов можно считать лекарством
«В мёде есть дезинфицирующий метилглиоксаль (MGO), который исцеляет наш организм», - объясняет Рубин.
Политика
Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Происшествия
В Южно-Сахалинске разыскивают 32-летнюю Анастасию Климань
В Южно-Сахалинске в ночь на 25 ноября пропала Анастасия Климань 1987 года рождения.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Футбол
Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.