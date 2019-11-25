Политика
РИА НовостиПутин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Армия и оружие
Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник
Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Армия и оружие
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил о пересечении Турцией «красной линии», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) приобретённых у России зенитно-ракетных систем С-400.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Энергетика
Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
Авто
В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Футбол
Миодраг Божович — о дисквалификации Гончаренко: «Посмотрите, что творит Тедеско, он должен был получить больше всех»
Посмотрите, что творит Тедеско на скамейке, он должен был получить больше всех из тренеров в России.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
Авто
В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4
Появилась первая информация и фотографии внешнего вида новой версии популярного внедорожника Lada 4x4.
Футбол
«Астон Вилла» победила «Ньюкасл» в матче АПЛ
Заключительный матч 13-го тура чемпионата Англии завершился победой Астон Виллы над Ньюкаслом со счетом 2:0.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Политика
Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам»
Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Общество
Польскую студентку наказали в вузе за видео с оскорблениями украинки
Польскую студентку из Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она оскорбила украинку, ехавшую с ней в одном поезде.
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Футбол
Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Технологии
Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.