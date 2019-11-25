Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле
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Известиявчера в 14:50

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Что случилось этой ночью: вторник, 26 ноября

Интерфаксвчера в 23:30

Президенты России и Украины провели телефонный разговор – первый с начала сентября

Эхо Москвы00:15

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

РИА Новостивчера в 14:50

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

RT на русскомвчера в 17:28

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Известиявчера в 15:13

Киев и Москва отчитались о разговоре Путина и Зеленского

РБКвчера в 17:33

Путин обсудил с Зеленским по телефону передачу кораблей и газовую проблематику

ТАССвчера в 14:48
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Политика

Представители США и Китая обсудили первую часть торговой сделки

По данным китайского ведомства, в ходе разговора стороны обсудили вопросы устранения основных озабоченностей двух государств, а также достигли договоренности поддерживать контакты по оставшимся вопросам, относящимся к первой части соглашения.
РБК вчера в 22:49
Политика

Украина заявила о закачивании транзитного газа в свои хранилища

Если Москва и Киев не подпишут транзитный договор, то начиная со следующего года «Нафтогаз» будет закачивать российский транзитный газ в подземные хранилища.
Телеканал 360° 00:20
Происшествия

Двоим военнослужащим придется выплатить 31 млн рублей минобороны – они случайно запустили ракету

Двоим военнослужащим придется выплатить министерству обороны РФ 31 млн рублей за случайный пуск ракеты.
БИЗНЕС Online 00:17
Общество

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Газета.Ru вчера в 20:58
Политика

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

РБК вчера в 20:25
Политика

Названа «настоящая причина» чеченской войны

Отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым стал «настоящей причиной» чеченской войны.
Lenta.ru вчера в 18:46
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru вчера в 16:07
Происшествия

В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

В результате мощного землетрясение в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
BFM.ru 00:32
Здоровье

Инородное в теле. К чему приводят попытки усовершенствовать внешность

На днях инстаграм-блогеру Кириллу Терешину, известному как Руки Базуки, сделали первую операцию по удалению вазелина из бицепсов.
РИА Новости 00:00
Политика

Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК вчера в 13:05
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета вчера в 01:41
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Известия вчера в 22:27
Космос

Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна

Явное отсутствие кратеров указывает на сравнительную молодость поверхности. Карта должна помочь исследователям больше узнать об этой луне.
Машины и Механизмы 24 ноября в 21:54
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
Ведомости вчера в 18:09
Происшествия

Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Русская Планета вчера в 12:02
Политика

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

Россия рассчитывает передать Турции второй полк С-400 по опциону, технические вопросы уже решены.
РБК 00:37
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Экономика

Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%

Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 08:01
Происшествия

В Корсаковском районе ведутся поиски пропавшего сахалинца

Сегодня утром для оказания помощи полиции в поисках сахалинца выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова, поисково-спасательного подразделения управления по делам ГО ЧС Корсаковского района и сотрудники пожарно-спасательной части №4, а также волонтёры.
Сахалин.Инфо вчера в 19:11
Наука

Антибиотики провоцируют болезнь Паркинсона

Значительное воздействие широко распространенных антибиотиков для перорального приема связано с повышенным риском болезни Паркинсона, как показало исследование.
MedikForum.ru вчера в 09:18
Политика

Соловьев назвал Зеленского завхозом

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
URA.Ru вчера в 17:28
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru вчера в 07:18
Армия и оружие

В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане

В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Газета.Ru 24 ноября в 12:47
Общество

Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Газета.Ru вчера в 05:51
Авто

Все конкуренты самому роскошному кроссоверу Mercedes-Benz

Каталог премиальных кроссоверов для самых взыскательных пополнился новым именем: Mercedes-Maybach GLS.
Журнал Авто.ру вчера в 04:39
Авто

Эра Tesla закончится: Немецкий телеканал на полном серьёзе рассказал, чем русские подвинут Илона Маска

Немецкий телеканал N-TV рассказал своим зрителям, что на заводе в Тольятти готовится к запуску серийное производство электромобиля, который уже через пару лет выйдет и на мировой рынок: симпатичную и неприхотливую трёхдверную машинку с электродвигателем можно будет купить примерно за 6400 евро.
Царьград вчера в 06:00
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Интернет

Эксперт рассказал, как после покупки «умного» устройства не стать мишенью для хакеров

Многие россияне хотят приобрести себе или получить в подарок на Новый год "умные" устройства, однако прежде чем воспользоваться ими, пользователю стоит предпринять некоторые меры, чтобы дистанционно не стать жертвой злоумышленника, рассказал РИА Новости старший исследователь безопасности компании-разработчика программного обеспечения в сфере информбезопасности компании Avast Мартин Хрон.
ПРАЙМ вчера в 19:15
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
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