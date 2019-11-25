Политика
РИА НовостиПутин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.Известиявчера в 14:50
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Политика
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Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Сегодня утром для оказания помощи полиции в поисках сахалинца выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова, поисково-спасательного подразделения управления по делам ГО ЧС Корсаковского района и сотрудники пожарно-спасательной части №4, а также волонтёры.
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Значительное воздействие широко распространенных антибиотиков для перорального приема связано с повышенным риском болезни Паркинсона, как показало исследование.
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Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Армия и оружие
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