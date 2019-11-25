с чего всё началось

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

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