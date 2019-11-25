Политика
РИА НовостиПутин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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Игры
Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Политика
Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина
Общество
Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии
Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
Общество
Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап
На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Экономика
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Политика
МИД Швеции согласился переименовать Белоруссию
Линде заявила, что такое решение связано с намерением Швеции признать и поддержать желание белорусского народа "подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны".
Кино
Официально: производство фильма «Скайуокер. Восход» завершено
Телеканал напомнил подписчикам, что первый фильм космической саги «Звёздные войны» вышел на экраны около 42 лет назад.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Армия и оружие
Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»
Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Спорт
Россия может пропустить ЧМ-2022 по футболу
В свете рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства, Россия может не только лишиться возможности провести финал Лиги чемпионов, но и пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Происшествия
Армия получала вместо отечественных радиостанций их дешевые китайские аналоги
Как сообщает ОТР со ссылкой на Главную военную прокуратуру, в 2016-м году компания «Компас-Р» подменила отечественные радиостанции дешевыми китайскими аналогами худшего качества.
Футбол
«Астон Вилла» выиграла у «Ньюкасла» и прервала серию поражений
«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений и поднялась на 15-е место в таблице. «Ньюкасл» находится на 14-й строчке.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Авто
Toyota анонсировала продажи нового минивэна GranAce
В скором времени в Японии стартуют продажи нового минивэна Toyota GranAce.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Гаджеты
Флагман Honor получил двойное название
Упаковка подтверждает, что устройство имеет двойное название: Honor V30 и Honor Vera30, на что указывали предыдущие утечки и слухи.
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей
Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.