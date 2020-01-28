Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поинтересовался у главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова размером средней зарплаты в компании. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Происшествия Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.

Политика Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.

Происшествия В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.

Происшествия Извлечены тела всех погибших при крушении вертолета Брайанта Извлечены тела всех погибших, находившихся на борту личного вертолета пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, сообщает The New York Times со ссылкой на офис коронера округа Лос-Анджелес.

Энергетика Эксперт объяснил, как Зеленский манипулирует «Нафтогазом» Цена на газ в настоящий момент «объективно снижается», в этом нет заслуги Зеленского, Гончарука или компании «Нафтогаз», заявил сегодня, 29 января, украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, комментируя обнародованные накануне расценки на топливо.

Происшествия Младенец в Петербурге отравился гашишем В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.

Политика Путин встретится в Москве с премьер-министром Баварии Зёдером Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с премьер-министром германской федеральной земли Бавария Маркусом Зёдером, который совершает рабочий визит в столицу РФ.

Общество В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.

Армия и оружие Израильский КАЗ Iron Fist научили бороться с подкалиберными снарядами Противотанковая граната (справа) и поражающий элемент КАЗ Iron Fist Израильская компания Elbit Systems провела испытания усовершенствованной системы активной защиты для ОБТ и другой техники Iron Fist.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Экономика ЦБ ответил на претензии Счетной палаты Центробанк ответил Счетной палате на критику российской финансовой системы. К ЦБ возникли претензии из-за недостижения поставленных целей.