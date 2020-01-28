Экономика

РБКРБКПутин поинтересовался средней зарплатой в ЛУКОЙЛе

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поинтересовался у главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова размером средней зарплаты в компании. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Алекперов назвал Путину средний размер зарплаты в «Лукойле»

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100 миллиардов долларов могут составить инвестиции «Лукойла» за 10 лет

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Инвестиции «Лукойла» в ближайшие десять лет могут составить $100 млрд

Общественное телевидение Россиивчера в 09:17
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Происшествия

Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности

Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.
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В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
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Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
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Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

Извлечены тела всех погибших при крушении вертолета Брайанта

Извлечены тела всех погибших, находившихся на борту личного вертолета пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, сообщает The New York Times со ссылкой на офис коронера округа Лос-Анджелес.
Газета.Ru вчера в 17:53
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
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Эксперт объяснил, как Зеленский манипулирует «Нафтогазом»

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Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
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С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
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Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
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Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

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Ольгу Бузову поздравляют с беременностью от Давида Манукяна

Ольгу Бузову начали активно поздравлять с беременностью.
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Google объединит почту и мессенджер в одно универсальное приложение

Компания Google намеревается объединить почту и мессенджер, выпустив одно универсальное приложение.
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В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
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Происшествия

Под Ростовом в массовом ДТП двое человек погибли и семеро пострадали

В Ростовской области в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и автомобиля погибли два человека, еще семеро получили травмы.
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Политика

Путин встретится в Москве с премьер-министром Баварии Зёдером

Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с премьер-министром германской федеральной земли Бавария Маркусом Зёдером, который совершает рабочий визит в столицу РФ.
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Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
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В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
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Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
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Израильский КАЗ Iron Fist научили бороться с подкалиберными снарядами

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AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K

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Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
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ЦБ ответил на претензии Счетной палаты

Центробанк ответил Счетной палате на критику российской финансовой системы. К ЦБ возникли претензии из-за недостижения поставленных целей.
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Замглавы МИД Казахстана Кошербаева назначили новым послом в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послом в России Ермека Кошербаева, который занимал должность заместителя министра иностранных дел, сообщила пресс-служба главы государства.
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В Подмосковье отец отравил младенца снотворным

В Московской области мужчина отравил сына-младенца снотворным.
Российская газета 03:22
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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