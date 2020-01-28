У нас Крайний Север. В среднем получается где-то больше 65 тысяч. Это в среднем, потому что и юг есть. Самое главное, мы в этом году поставили рекорд — 1 трлн 300 млрд рублей налогов.

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