Экономика
РБКПутин поинтересовался средней зарплатой в ЛУКОЙЛе
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поинтересовался у главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова размером средней зарплаты в компании. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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У нас Крайний Север. В среднем получается где-то больше 65 тысяч. Это в среднем, потому что и юг есть. Самое главное, мы в этом году поставили рекорд — 1 трлн 300 млрд рублей налогов.
— Вагит Алекперов, российский предпринимательНТВ вчера в 13:42
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Инвестиции «Лукойла» в ближайшие десять лет могут составить $100 млрд
Общественное телевидение Россиивчера в 09:17
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Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне
В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Министерство труда Омской области назвало законным начисление пенсии в 200 тысяч рублей бывшему губернатору Леониду Полежаеву.
Происшествия
Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте
Политика
Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима
Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Политика
Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается
Предложенный Трампом план, согласно которому должны быть созданы два государства – арабское со столицей во восточной части восточного Иерусалима, и еврейское со столицей в неделимом Иерусалиме, по словам Аббаса, будет отправлен палестинским народом «в корзину истории».
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Общество
На Украине уволили водителя из-за сериала на русском языке
Кино
Российские порноактёры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Здоровье
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
Происшествия
Оставленных в «Шереметьево» детей могут вернуть матери
Двоих детей, оставленных в аэропорту "Шереметьево", могут передать родной матери, а также бабушке и дедушке, сообщила РИА Новости министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Армия и оружие
Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
Музыка
Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом»
Сразу двумя премиями "Грэмми" (в категориях "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение рок-песни") был отмечен американский исполнитель из Техаса Гэри Кларк — младший.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Происшествия
В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Общество
Российская авиакомпания приостановила полеты в Европу из-за коронавируса
Авиакомпании «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса.
Культура
Состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Армия и оружие
Донбасс: Оккупанты сообщают о потерях
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Общество
Посольство установило связь со 177 россиянами в китайском Хубэе
Российское посольство в Пекине вышло на связь со 177 гражданами России, находящимися в китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендует не паниковать из-за коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, по словам телеведущего Александра Мясникова, паника вокруг нового коронавируса нагнетается искусственно как в российских, так и зарубежных СМИ.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Экономика
Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.