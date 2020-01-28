Экономика

РБКРБКПутин поинтересовался средней зарплатой в ЛУКОЙЛе

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поинтересовался у главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова размером средней зарплаты в компании. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Вагит Алекперов
У нас Крайний Север. В среднем получается где-то больше 65 тысяч. Это в среднем, потому что и юг есть. Самое главное, мы в этом году поставили рекорд — 1 трлн 300 млрд рублей налогов.
— Вагит Алекперов, российский предпринимательНТВ вчера в 13:42

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Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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