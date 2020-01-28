Экономика
ТАССИнвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава компании Вагит Алекперов.
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Инвестиции «Лукойла» в ближайшие десять лет могут составить $100 млрд
Общественное телевидение Россиивчера в 09:17
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