Экономика

ТАССТАССИнвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава компании Вагит Алекперов.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Алекперов назвал Путину средний размер зарплаты в «Лукойле»

НТВвчера в 13:42

Глава ЛУКОЙЛа заявил о планах инвестировать $100 млрд в следующие 10 лет

РБКвчера в 11:33

Путин и глава «Лукойла» обсудили освоение новых месторождений

ТВ Центрвчера в 06:49

Инвестиции «Лукойла» за десять лет могут превысить $100 млрд

Rambler News Serviceвчера в 07:16

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

ТАССвчера в 07:11

100 миллиардов долларов могут составить инвестиции «Лукойла» за 10 лет

SM Newsвчера в 07:49

Инвестиции «Лукойла» в ближайшие десять лет могут составить $100 млрд

Общественное телевидение Россиивчера в 09:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Футбол

«Зенит» прилетел на сбор в Испанию

Петербургский футбольный клуб «Зенит» прилетел на сбор в Испанию.
АБН 08:47
Политика

КПРФ подготовила свои поправки к Конституции

Внесенный президентом РФ законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой в первом чтении 23 января.
Интерфакс 08:46
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru вчера в 07:01
Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии

По последним данным, в Китае подтверждено свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Вести ФМ 12:34
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
News.ru 08:59
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
News.ru 06:06
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Автоновости дня 01:29
Политика

Российское гражданство для украинцев и белорусов станет доступнее

Жителям Беларуси и Украины упростят порядок получения российского гражданства, - сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Вестник Кавказа 06:09
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Наука

В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку

РИА Новости 06:42
Политика

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
Газета.Ru 12:56
Транспорт

ТПУ стоимостью $400 млн начали строить к Универсиаде в Екатеринбурге

Ввести ТПУ планируется, за несколько месяцев до Универсиады в 2023 году. ТПУ возводится в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурге.
Интерфакс 09:10
Политика

В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
РИА Новости 07:10
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Здоровье

Игорь Колтунов оставил должность главврача Одинцовской областной больницы

По данным местных СМИ, 27 января 2020 года Игорь Колтунов уволился из Одинцовской областной больницы по собственному желанию.
Vademecum 11:10
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Армия и оружие

Военные США нашли останки погибших при крушении самолета в Афганистане

Американские военные в Афганистане обнаружили тела двух погибших на месте крушения военного самолета Bombardier E-11A в провинции Газни, сообщает агентство Reuters.
РБК вчера в 15:20
Футбол

Роналду – первый, кто набрал 200 млн подписчиков в Instagram

Евро-футбол.ру 11:39
Киберспорт

Afoninje и V-Tune станут временными игроками Winstrike

Текущий состав Winstrike Team: Алик 'V-Tune' Воробей (стендин); Андрей 'Afoninje' Афонин (стендин); Василий 'AfterLife' Шишкин; Илья 'ALOHADANCE' Коробкин; Владимир 'RodjER' Никогосян; Арсений 'ArsZeeqq' Усов (тренер).
Dota2.ru 11:52
Общество

Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно

Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.
Snob.ru 12:16
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag 03:01
Интернет

Составлен рейтинг самых популярных приложений во всём мире

Аналитики из Visual Capitalist составили рейтинг самых популярных приложений 2019 года во всём мире.
Ferra 10:41
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Гаджеты

MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro

Согласно утечкам информации, презентация линейки смартфонов Xiaomi Mi 10 состоится в один день вместе с презентацией Samsung Galaxy S20 11 февраля.
Ридус 10:27
Авто

Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

Автоновости дня 27 января в 22:54
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное