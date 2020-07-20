Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
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Подробнее о событии

Песков сказал, что Путин пока не собирается в Хабаровск

Интерфакс06:05

В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов посетить Хабаровск

РБК05:48

В Кремле рассказали, планирует ли Путин поехать в Хабаровск

Газета.Ru05:58

В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина в Хабаровск

Московский Комсомолец05:57

Владимир Путин не планирует поездку в Хабаровск

Говорит Москва05:51

Песков рассказал о планах Путина на поездку в Хабаровск

Lenta.ru06:00

В планах Путина пока нет поездки в Хабаровск, заявил Песков

РИА Новости05:48
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
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Политика

Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
РИА Новости 07:57
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Умер режиссер Александр Боголюбов, создавший «Приключения Незнайки»

Gazeta.SPb 07:21
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Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 17 июля в 09:36
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Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
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Политика

В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса

Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru вчера в 04:21
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM вчера в 12:54
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
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Политика

Европа и Америка вступают в битву из-за России

Глава Госдепа даже перешел к прямым угрозам, потребовав от всех компаний, имеющих или имевших отношение к проекту, "выйти из него" или получить санкции, которые (если руководствоваться американскими стандартами и историческим опытом) будут предполагать уничтожение их американского бизнеса, отключение от долларовой системы, конфискацию имущества и запрет на посещение США для их директоров.
РИА Новости 01:00
Общество

К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг

Вечерние Ведомости 07:12
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Общество

Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова из-за квартиры

Экспресс газета 08:38
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Общество

Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре

Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
ПолитРоссия 07:55
Игры

Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр

Глава Xbox заявил, что разрабатываемые эксклюзивные игры будут доступны для ряда серий консоли.
Evo-rus.com 03:22
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Здоровье

Врач назвала допустимую суточную дозу шампанского

В целом же допустимый максимум не должен превышать одного бокала в сутки, — отметила диетолог.
Вечерняя Москва 05:20
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Здоровье

Тульский оперштаб по коронавирусу продолжит работу до конца года

20 июля губернатор Алексей Дюмин провел оперативное совещание по эпидемиологической обстановке в Тульской области .
Тульские новости 07:46
Экономика

Минстрой разработал проект постановления о субсидировании кредитов малым застройщикам

Минстрой России разработал проект постановления правительства о субсидировании процентных ставок по кредитам малым застройщикам в регионах.
ТАСС 09:16
Энергетика

Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru 08:44
Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
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Экономика

Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»

В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
Evo-rus.com 07:57
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Футбол

«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Интерфакс-Спорт вчера в 13:28
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Общество

В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус

Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров.
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Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области

Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
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Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным

Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы

Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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YouTube приглашает россиян поучаствовать в историческом проекте

Команда популярного видеосервиса YouTube рассылает приглашения для участия в историческом проекте — документальном фильме об одном дне жизни на Земле.
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