Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.

Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков

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