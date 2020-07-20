Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
Читать в источнике
Комментировать264

Подробнее о событии

Песков опроверг наличие у Путина планов посетить Хабаровский край

Известия06:50

Песков сказал, что Путин пока не собирается в Хабаровск

Интерфакс06:05

В планах Путина пока нет поездки в Хабаровск, заявил Песков

РИА Новости05:48

В Кремле рассказали, планирует ли Путин поехать в Хабаровск

Газета.Ru05:58

В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина в Хабаровск

Московский Комсомолец05:57

В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов посетить Хабаровск

РБК05:48

Песков рассказал о планах Путина на поездку в Хабаровск

Lenta.ru06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
605
Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в закладке универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
18
Футбол

Фанаты «Спартака» потребовали отставки главы российского футбола

Lenta.ru 07:20
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
64
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

По информации, у пары родился второй сын.
NewInform 03:06
5
Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
903
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
525
Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

Газета.Ru вчера в 06:31
2,6K
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
578
Футбол

Зидан: «Реал» будет биться до последней секунды, чтобы пройти «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
RT на русском 03:45
Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
1,4K
Космос

Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения

На Марсе археолог нашел древние руины.
ToDay News Ufa 02:10
4
Происшествия

В Саратове произошло нападение на следователя

Нападение произошло в понедельник в Саратове на сотрудника областного управления СК РФ, угрозы его жизни нет, сообщило ведомство.
РИА Новости 07:17
10
Политика

Песков выразил надежду на выполнение Киевом Минских соглашений

Москва надеется, что Украина выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы конфликт внутри страны закончился.
Известия 07:22
101
Футбол

Гендиректор «Химок» уверен, что клуб будет выступать в РПЛ

Иванов выразил уверенность в том, что команда будет выступать в РПЛ. Сейчас клуб готовится к финалу Кубка России.
Pravda.Ru 07:23
Общество

В Хабаровске и Владивостоке возобновились акции в поддержку Фургала

Жители Хабаровска и Владивостока вновь вышли на улицы с плакатами и лозунгами в поддержку помещенного под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 06:04
3,8K
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
233
Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
180
Шоу-бизнес

Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты

Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
16
Гаджеты

Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2

Evo-rus.com 06:01
1
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
232
Общество

Россия оказалась одним из лидеров по эффективности борьбы с пандемией

В агрегированном рейтинге Россия заняла 7-е место среди 48 стран, лидером стала Австралия.
Взгляд.ру 07:31
Технологии

Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры

Компания Trend Micro выяснила, что хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры. Эти устройства, как правило, слабо защищены.
Ferra 18 июля в 09:53
2
Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
571
Политика

В Польше задержан экс-министр транспорта по подозрению в коррупции

В Польше задержали бывшего польского министра транспорта Славомира Новака по подозрению в коррупции, отмывании денег и организации преступной группы, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:44
6
Игры

В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты

Чемпионат 05:37
2
Культура

Бейонсе выпустила второй трейлер фильма «Black Is King»

Американская певица Бейонсе выпустила второй трейлер своего нового музыкального фильма "Black Is King".
Piter.tv 05:20
Спорт

Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80

Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.
Sputnik Абхазия 03:02
Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
3
Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
169
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное