Политика
Журналистская правдаПутин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
Читать в источнике
Оценить229
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в закладке универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
По информации, у пары родился второй сын.
NewInform 03:06
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Общество
На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами
Газета.Ru вчера в 06:31
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
Футбол
Зидан: «Реал» будет биться до последней секунды, чтобы пройти «Манчестер Сити» в ЛЧ
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
RT на русском 03:45
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
На Марсе археолог нашел древние руины.
ToDay News Ufa 02:10
Происшествия
В Саратове произошло нападение на следователя
Нападение произошло в понедельник в Саратове на сотрудника областного управления СК РФ, угрозы его жизни нет, сообщило ведомство.
РИА Новости 07:17
Политика
Песков выразил надежду на выполнение Киевом Минских соглашений
Москва надеется, что Украина выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы конфликт внутри страны закончился.
Известия 07:22
Футбол
Гендиректор «Химок» уверен, что клуб будет выступать в РПЛ
Иванов выразил уверенность в том, что команда будет выступать в РПЛ. Сейчас клуб готовится к финалу Кубка России.
Pravda.Ru 07:23
Общество
В Хабаровске и Владивостоке возобновились акции в поддержку Фургала
Жители Хабаровска и Владивостока вновь вышли на улицы с плакатами и лозунгами в поддержку помещенного под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 06:04
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Гаджеты
Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2
Evo-rus.com 06:01
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Россия оказалась одним из лидеров по эффективности борьбы с пандемией
В агрегированном рейтинге Россия заняла 7-е место среди 48 стран, лидером стала Австралия.
Взгляд.ру 07:31
Технологии
Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры
Компания Trend Micro выяснила, что хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры. Эти устройства, как правило, слабо защищены.
Ferra 18 июля в 09:53
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Политика
В Польше задержан экс-министр транспорта по подозрению в коррупции
В Польше задержали бывшего польского министра транспорта Славомира Новака по подозрению в коррупции, отмывании денег и организации преступной группы, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:44
Культура
Бейонсе выпустила второй трейлер фильма «Black Is King»
Американская певица Бейонсе выпустила второй трейлер своего нового музыкального фильма "Black Is King".
Piter.tv 05:20
Спорт
Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80
Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.
Sputnik Абхазия 03:02
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12