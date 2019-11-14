Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пока не планирует встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин сообщил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом пока не планируется.
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Путин заявил, что пока у него встреча с Трампом не планируется

ТАСС14:33

Путин назвал верным шагом возможный приезд Трампа в Москву на 9 Мая

РБК15:02

Путин прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая

RT на русском14:54

Путин назвал визит Трампа в Москву 9 мая правильным шагом

Известия16:05

Путин оценил возможный приезд Трампа в Россию

URA.Ru14:07

Путин заявил, что хорошие переговоры с Трампом возможны

Газета.Ru14:05

Приезд Трампа на парад Победы был бы правильным, считает Путин

РИА Новости14:35
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
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Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму

Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
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Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Футбол

Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот

Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Lenta.ru 12:09
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
Происшествия

В Британии брат и сестра убили двух из шести своих детей

Известия 21:54
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Инфорос 03:26
Политика

Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ

Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
News.ru 06:01
Футбол

Adidas пытается уладить скандал с новой формой сборной России

Представители Adidas заявили, что разрабатывали дизайн новых формы для сборной в тесном контакте с футбольным союзом и уверены что при сотрудничестве с РФС вместе найдут решение.
Inc-news.ru 03:21
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма вчера в 00:36
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Телеканал 360° 14:47
Футбол

Агент из России создал приложение, которое может облегчить процесс трансферов

Агент Олег Ерёмин рассказал о создании приложения, которое может упростить процесс трансферов.
Чемпионат вчера в 16:30
Здоровье

Макрон поручил правительству принять ряд мер в связи с манифестацией врачей

Президент Франции отметил, что поручил правительству подготовить конкретный план действий в связи со сложившейся ситуацией.
РИА Новости 11:37
Музыка

Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Происшествия

Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до семи

В первом погибли четверо, еще трое пострадали. Во втором, с участием грузовиков и микроавтобуса, - семь жертв.
Российская газета вчера в 21:15
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ 17:59
Политика

Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
РИА Новости 19:44
Игры

Опубликован релизный трейлер Terminator: Resistance

Завтра, 15 ноября, на PC, PS4 и Xbox One выйдет шутер от первого лица Terminator: Resistance.
Игромания.ру 14:11
Общество

В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей

Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Газета.Ru 21:26
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Авто

В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар

В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
32CARS.ru 12 ноября в 16:54
Гаджеты

Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России

Актуальные Новости 08:21
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Политика

Путин сможет продлевать полномочия ректора СПбГУ

Или же президент мог продлить полномочия главы вуза, максимум дважды.
МР7.ру 05:58
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
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Адвокат Соколова не сообщил подопечному об увольнении из СПБГУ

iReactor 20:45
Общество

Алтайские власти вернут горячую воду после жалобы селянки Медведеву

СК РФ по Алтайскому краю инициировал доследственную проверку из-за отсутствия у жителей Санникова горячей воды.
Телеканал 360° 05:04
Происшествия

Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма

Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
РИА Новости 21:40
Кино

Disney нашла актёра на роль принца Эрика в игровом фильме «Русалочка»

Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.
REGNUM вчера в 12:36
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии

США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
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Астрономы поймали длинный гамма-всплеск от взрыва далекой сверхновой

Астрономы смогли достоверно обнаружить новую пару сверхновая—гамма-всплеск в далекой галактике.
N+1 вчера в 03:36
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