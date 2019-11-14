Президент России Владимир Путин сообщил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом пока не планируется.

Путин пока не планирует встречу с Трампом

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