Политика
Газета.RuПутин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
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Гаджеты
Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1
Смартфоны серии Р40 компания Huawei начала выпускать в марте текущего года со старой прошивкой.
NewInform вчера в 03:04
Футбол
Артета поделился трансферными планами «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах клуба на трансферном рынке, сообщает Sky Sports.
BetOn вчера в 14:42
Общество
WSJ: Протесты в США не привели к всплеску COVID-19
Массовые протесты в США не привели к всплеску случаев заболевания COVID-19. Напомним, все началось в конце мая в городе Миннеаполис.
Российская газета вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Футбол
Карпин раскритиковал РПЛ и «Сочи»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не понимает почему РПЛ не может перенести матч против "Сочи", который должен был состояться 19 июня.
Российская газета вчера в 19:47
Экономика
Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года
Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
РБК 00:00
Культура
Иркутянка стала лауреатом госпремии в области литературы и искусства
Имена лауреатов Государственной премии за 2019 год в области литературы и искусства стали известны 18 июня.
Твой Иркутск вчера в 23:20
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы вчера в 01:03
Общество
Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК вчера в 11:34
Здоровье
В Приморье проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
Жители Приморья смогут бесплатно сделать тест на антитела к коронавирусу, сообщает РИА «Новости». Тестирование начнут проводить с 22 июня.
МИР 24 вчера в 22:33
Футбол
«Наполи» выиграл Кубок Италии, обыграв «Ювентус» в серии пенальти
В серии пенальти игроки «Наполи» оказался сильнее «Ювентуса» со счетом 4:2. В третьем финальном матче Кубка Италии подряд футболисты не смогли открыть счет в первом тайме.
RuNews24.ru 17 июня в 19:18
Общество
Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ
Минпросвещения России определило расписание ЕГЭ-2020.
Новое Время 31 17 июня в 09:43
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Моссовет вчера в 03:16
Авто
Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили после кризиса
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто дал оценку стоимости новых машин после завершения пандемии коронавируса.
32CARS.ru вчера в 09:30
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Общество
В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов
Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант вчера в 10:49
Культура
В Витебске состоится «Славянский базар»
«Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
RuNews24.ru вчера в 00:40
Армия и оружие
«Сделать из ополченца профессионала». Ходаковский рассказал, как резервисты ДНР готовятся к боям
На одной из баз батальона «Восток» Внутренних войск МВД ДНР прошли учебные сборы добровольцев, которые должны встать в строй, если ситуация на линии разграничения обострится.
Украина.ру вчера в 12:55
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество
Турецкая газета выдала Веру Брежневу за жену Зеленского
Крупное турецкое издание Нurriyet перепутало супругу украинского президента Владимира Зеленского с Верой Брежневой.
NewInform 00:10
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ вчера в 14:06
Общество
Умер замглавы рубцовской администрации Михаил Одокиенко
АМИТЕЛ вчера в 23:22
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
Происшествия
В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУСК региона.
РИА Новости 00:09
Общество
Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение
REGNUM 16 июня в 05:56