Политика
Газета.RuПутин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
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Политика
Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии
Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия 14:09
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.
РИА Новости 16:58
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Экономика
МЭР предлагает отказаться от прямой господдержки инвестпроектов на Северном Кавказе
Минэкономразвития РФ планирует прекратить прямую поддержку инвестиционных проектов за счет госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а вместо этого финансировать создание инфраструктуры.
ТАСС 17:36
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 03:11
Политика
Трамп допустил разрыв отношений с КНР при определенных условиях
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может разорвать отношения с Китаем при определенных условиях.
Газета.Ru 16:15
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия вчера в 21:03
Политика
Путин высказался о роли Сталина
Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения о фигуре советского лидера Иосифа Сталина.
ТК Звезда 16:30
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru вчера в 04:07
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Расчет больничных и пособий в РФ: изменения с 19 июня и новые правила
Новые правила расчета больничных и ряда других пособий начнут действовать в России.
ФАН 09:13
Космос
SpaceX построит плавучий космодром
SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
Ореанда-Новости вчера в 08:32
Технологии
Windows 10 укротит прожорливый Google Chrome
После недавно вышедших обновлений Windows 10 появилась надежда, что с прожорливостью популярного браузера Google Chrome будет покончено.
Goroday.ru 17:33
Экономика
Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
Происшествия
На складе в Мурманске произошел взрыв
По предварительной информации, взорвались баллоны с селеном. Пожар произошел на территории «Мурманэнергосбыт».
НТВ 15:02
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Футбол
Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории
Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо перечислил имена четырёх лучших футболистов в истории мирового футбола.
Metaratings 16:53
Политика
Путин рассказал про звонки внуков в Кремль
Внуки президента звонят ему в Кремль.
Российская газета 07:35
Футбол
Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Фиорентине»
«Фиорентина» заинтересовалась возможностью подписания бразильского защитника «ПСЖ» Тиаго Силвы.
Metaratings 17:15
Футбол
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Реалу» в матче Примеры
«Валенсия» потерпела поражение от мадридского «Реала» в матче 29-го тура испанской Примеры.
RT на русском 18:00