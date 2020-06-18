Наука Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.

Происшествия Мужчина упал с крыши дома в Луговом и разбился Мертвого мужчину нашли сегодня, 19 июня, на улице в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).

Здоровье Названы пять симптомов рака кишечника Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле. 23

Происшествия Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону. 79

Общество В столичных МФЦ отменили предварительную запись В многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы" с четверга, 18 июня, отменяется предварительная запись для посетителей, которая была введена в рамках режима повышенной готовности. 89

Хоккей Никита Филатов завершил карьеру Последним клубом 30-летнего Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 форвард набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах.

Политика Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии Американский лидер отметил, что США "сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого", а германская сторона "задерживает платежи в НАТО".

Политика Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года. 590

Общество Попова рассказала, когда Россия откроет границы Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия сможет открыть границы, когда риск заражения коронавирусом станет минимальным. 43

Финансы Банки Европы потратят $1,5 трлн на дешевые кредиты для компаний Предложение Евроцентробанка о формировании пакета ультрадешевых трехлетних займах было принято 742 банками на общую сумму 1,31 трлн евро ($1,5 трлн) 18 июня, сообщает Bloomberg.

Политика Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.

Киберспорт NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. 1

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 1,3K

Общество EA выпустила Titanfall 2, Dead Space 3, The Sims 4 и A Way Out в Steam Больше на Игромании Cyberpunk 2077 отложили ещё на 2 месяца — до 19 ноября В Civilization VI стартует второй сезон королевской битвы Red Death Activision тизерит нового «Крэша Бандикута»

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 12

Игры Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен Компания CD Projekt RED приняла решение перенести релиз грядущей игры Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября. 42

Авто Tesla столкнулась с проблемами качества нового Model Y По данным СМИ, американский автопроизводитель Tesla столкнулся с рядом проблем при производстве нового электрокара Tesla Model Y. В частности они связаны с низким качеством сборки, задержкой отгрузок автомобилей покупателям и прочих производственных дефектов. 1

Общество Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram «По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора. 1,1K