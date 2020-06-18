Политика
Газета.RuПутин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
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Здоровье
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Известия 16:56
Наука
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru 18:58
Происшествия
Мужчина упал с крыши дома в Луговом и разбился
Мертвого мужчину нашли сегодня, 19 июня, на улице в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).
АСТВ 18:26
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Происшествия
Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Общество
В столичных МФЦ отменили предварительную запись
В многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы" с четверга, 18 июня, отменяется предварительная запись для посетителей, которая была введена в рамках режима повышенной готовности.
Интерфакс 09:31
Хоккей
Никита Филатов завершил карьеру
Последним клубом 30-летнего Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 форвард набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах.
Горобзор.ру 11:24
Политика
Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии
Американский лидер отметил, что США "сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого", а германская сторона "задерживает платежи в НАТО".
ТАСС 18:52
Политика
Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева
Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru 09:07
Общество
Попова рассказала, когда Россия откроет границы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия сможет открыть границы, когда риск заражения коронавирусом станет минимальным.
Невские Новости 06:42
Финансы
Банки Европы потратят $1,5 трлн на дешевые кредиты для компаний
Предложение Евроцентробанка о формировании пакета ультрадешевых трехлетних займах было принято 742 банками на общую сумму 1,31 трлн евро ($1,5 трлн) 18 июня, сообщает Bloomberg.
ИА Красная Весна 08:09
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Игры
Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 12:05
Армия и оружие
НАТО и Россия отрепетировали конфликт в Балтийском море
Военное дело 04:05
Политика
Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой
Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 14:37
Киберспорт
NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO
В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
Матч ТВ вчера в 03:56
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Футбол
Кузбасские спортивные школы получат деньги за подготовку Головина
VSE42.RU вчера в 11:52
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Технологии
В России создали технологию для полного отказа от бумажных чеков
Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.
Ferra 13:25
Общество
EA выпустила Titanfall 2, Dead Space 3, The Sims 4 и A Way Out в Steam
Больше на Игромании Cyberpunk 2077 отложили ещё на 2 месяца — до 19 ноября В Civilization VI стартует второй сезон королевской битвы Red Death Activision тизерит нового «Крэша Бандикута»
Игромания.ру 15:34
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен
Компания CD Projekt RED приняла решение перенести релиз грядущей игры Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября.
Газета.Ru 15:58
Авто
Tesla столкнулась с проблемами качества нового Model Y
По данным СМИ, американский автопроизводитель Tesla столкнулся с рядом проблем при производстве нового электрокара Tesla Model Y. В частности они связаны с низким качеством сборки, задержкой отгрузок автомобилей покупателям и прочих производственных дефектов.
SpeedMe вчера в 09:51
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками
Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru 16 июня в 23:48
Происшествия
Семилетний ребенок погиб в Санкт-Петербурге от удара молнии
Семилетний мальчик погиб от удара молнии вечером в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербургe на берегу Финского залива.
Известия 16:10
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Политика
Соперника Лукашенко на выборах доставили на допрос
Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, планирующего принять участие в выборах президента Республики Беларусь, доставили на допрос вместе с сыном Эдуардом, сообщает в телеграм-канале Белтелерадиокомпании .
ИжевскИнфо.РУ 06:39