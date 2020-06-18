Политика

Газета.RuГазета.RuПутин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
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Владимир Путин
Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера.
— Владимир ПутинФАН 15:07

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Путин показал секретную комнату в своем кабинете

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