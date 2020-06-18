Политика
Газета.RuПутин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
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Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Политика
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
РИА Новости вчера в 15:54
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
Экономика
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
RT на русском 00:21
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
Армия и оружие
На границе Индии и Китая произошла перестрелка между военными
На границе Индии и Китая произошло вооруженное столкновение между военными. По данным СМИ, инцидент произошел в районе Ладакха.
Деловое.ТВ 17 июня в 02:15
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Финансы
Курс валют на 17 июня: рубль вырос
Рубль вырос относительно доллара 17 июня.
Телеканал 360° 17 июня в 04:36
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
REGNUM 00:42
Кино
Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Профиль 17 июня в 12:51
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском вчера в 05:39
Общество
В России разблокировали Telegram
В России разблокировали Telegram. Сообщение об этом появилось в самом мессенджере.
Брянские новости вчера в 08:06
Общество
Количество заболевших коронавирусом увеличилось в Республике Алтай
За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 2 новых случая заболевания коронавирусом.
Катунь 24 вчера в 02:12
Общество
Страховщики начали отказывать крупным клиентам в защите рисков от вспышек заболеваний
Страховщики, работающие с крупными корпорациями, исключают из договоров с корпоративными клиентами покрытие рисков, связанных со вспышками заболеваний или пандемий.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Политика
Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте
Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
Известия вчера в 20:33
Футбол
«Ротор» получил лицензию для участия в РПЛ
Клуб сможет выступить в РПЛ в следующем сезоне. "Ротор" успешно прошёл лицензирование для участия в Тинькофф РПЛ.
Sport.ru вчера в 15:14
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Здоровье
В Минздраве Украины призвали носить маски
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости вчера в 02:44
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Общество
В Кузбассе за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 июня, за прошедшие сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом.
REGNUM 00:36
Происшествия
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Читинский гарнизонный военный суд продлил арест обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову.
Газета.Ru 01:42
Музыка
Олег Газманов рассказал о награде от проституток за песню «Путана»
Evo-rus.com 17 июня в 12:19
Здоровье
Еще 231 человек заразился коронавирусом в Свердловской области
На 16 июня в Свердловской области у 9789 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 16 июня в 03:48
Политика
Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля.
DixiNews вчера в 05:48