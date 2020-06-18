Политика

Газета.RuГазета.RuПутин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
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«Предупреждаю вас»: Журналистам удалось проникнуть в тайную комнату Путина

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На границе Индии и Китая произошла перестрелка между военными

На границе Индии и Китая произошло вооруженное столкновение между военными. По данным СМИ, инцидент произошел в районе Ладакха.
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Происшествия

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Финансы

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Рубль вырос относительно доллара 17 июня.
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«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
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Политика

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Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

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